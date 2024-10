Manutenzione fognaria a Corciano: Fratelli d’Italia sollecita interventi immediati in vista della stagione invernale

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Corciano ha lanciato un appello all’amministrazione comunale, chiedendo un intervento immediato per il ripristino e la manutenzione della rete fognaria e dei tombini, soprattutto nel Centro Storico. Le richiesta arriva in seguito agli eventi climatici estremi che hanno recentemente colpito l’Umbria, mettendo a dura prova le infrastrutture idriche e stradali del territorio. Durante l’estate, infatti, diversi temporali e alluvioni hanno provocato ingenti danni, tra cui pesanti disagi nella frazione di San Mariano, segnalano i consiglieri secondo cui il sistema di scarico idrico, già in difficoltà, ha mostrato tutte le sue criticità, sollevando preoccupazioni sulla capacità del Comune di affrontare l’imminente stagione invernale.

Le forze di opposizione hanno evidenziato in un comunicato stampa corredato di foto lo stato di degrado in cui versano le infrastrutture fognarie del centro di Corciano, spesso costringendo i residenti a intervenire autonomamente per evitare allagamenti e danni alle abitazioni. Le fognature del centro storico sono in condizioni scadenti – si legge – con i residenti che spesso sono costretti a effettuare lavori di manutenzione da soli per scongiurare problemi maggiori.

L’opposizione critica anche la scelta delle priorità dell’amministrazione comunale, sottolineando come sia necessario concentrarsi su questioni locali urgenti, piuttosto che su temi legati alla politica regionale per le elezioni, visto l’imminente arrivo dell’inverno.

L’opposizione ricorda che nel frattempo la Regione Umbria, sotto la guida della presidente Donatella Tesei, ha stanziato fondi per la pulizia del torrente Oscano e avviato un piano di ripristino e manutenzione dei canali di scarico. Tale impegno si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la gestione delle emergenze idriche, incluso il Lago Trasimeno. In risposta alla grave crisi idrica del bacino lacustre, la Regione ha nominato Nicola Dell’Acqua come Commissario Straordinario, incaricato di affrontare la situazione.

Questo intervento dimostra la volontà della giunta regionale di agire con prontezza, sia per risolvere i problemi di gestione degli affluenti e dei torrenti, sia per prevenire future calamità naturali. Il gruppo Fratelli d’Italia di Corciano insiste quindi sulla necessità di agire a livello comunale per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini del borgo.

Nel prossimo Consiglio Comunale, i consiglieri di opposizione presenteranno un ordine del giorno per impegnare il Sindaco Lorenzo Pierotti e la sua giunta a incrementare sia le risorse economiche che quelle umane destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie, dei tombini e del verde pubblico. “È essenziale ripristinare una situazione di degrado non più tollerabile per un Comune che è considerato uno dei borghi più belli d’Italia,” affermano i consiglieri, sottolineando come la gestione delle infrastrutture locali debba essere una priorità indiscutibile. L’articolo è corredato con foto che documentano i problemi segnalati dai cittadini, tra cui tombini intasati e tratti di strade allagate, specialmente nelle aree più colpite dagli eventi atmosferici degli ultimi mesi.