La Notte Gialla 2024 si trasforma in una giornata di festa al Girasole

Dopo il successo dello scorso anno, la Notte Gialla torna il 14 settembre al Centro Commerciale Il Girasole di San Mariano, con una grande novità: l’evento si estenderà per tutta la giornata, trasformandosi in una vera e propria *Giornata Gialla*. Lo scorso anno, l’edizione numero zero aveva raccolto grande entusiasmo, tanto che l’obiettivo di una versione più articolata nel 2024 è stato ampiamente raggiunto.

La manifestazione, patrocinata dal comune di Corciano, avrà inizio a partire dalle 12:00 e proseguirà fino all’una di notte. L’assessore alle attività culturali, Francesco Mangano, sottolinea l’importanza dell’evento: “Vogliamo offrire una giornata di divertimento, socialità, enogastronomia e promozione commerciale, per rendere ancora più viva la nostra comunità.” Le attività si concentreranno su tre principali direttrici: shopping, musica e ristorazione, con un ricco programma che soddisferà grandi e piccini.

1 di 1

Tra le novità più attese di questa edizione c’è la collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, che offrirà dalle 12:00 alle 18:30 una parete di arrampicata per grandi e piccoli, promuovendo così un’attività sportiva accessibile a tutti. La Polizia Municipale, invece, terrà un importante incontro di sensibilizzazione sul rispetto del codice della strada dalle 16:00 alle 18:00. Le scuole di ballo e musica del territorio avranno un ruolo di primo piano nell’animazione della giornata: la Free Dance School proporrà esibizioni di danza, mentre la scuola Newsic coordinerà diversi gruppi musicali che si alterneranno con dj-set e live music dalle 19:00 alle 22:30.

Non mancherà l’attesa sfilata di moda e intimo, organizzata dai negozi locali “Il bello delle donne”, “Gabro” e “Il mughetto”, che prenderà il via alle 19:15. Per i più piccoli sono previste attività di animazione durante tutta la giornata, con l’estrazione dei premi della lotteria alle 18:00.

L’assessore all’associazionismo e sport, Francesco Cocilovo, esprime il suo riconoscimento per il lavoro svolto dalle associazioni locali: “Ringrazio il Comando dei Vigili del Fuoco per aver messo a disposizione la parete di arrampicata, un’occasione unica per avvicinare i giovani a una nuova disciplina sportiva. Un ringraziamento particolare va anche alla Free Dance School e a tutte le realtà coinvolte, che con il loro impegno hanno contribuito al successo di questo evento.” Cocilovo ha infine lodato la capacità delle associazioni e dei commercianti di collaborare per un progetto che non è solo di intrattenimento, ma ha un forte impatto sociale, promuovendo la coesione e lo spirito comunitario.