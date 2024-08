La Rai in Umbria: storia e curiosita’ nel libro di Fiorucci e Goti presentato al Corciano Festival

Grande successo per la presentazione del libro “La Rai in Umbria dal 1959: storia, personaggi, curiosità” (Morlacchi Editore) durante il Corciano Festival. Gli autori Alvaro Fiorucci e Gino Goti hanno ricevuto numerosi complimenti dagli intervenuti, tra cui pensionati e dipendenti RAI, esponenti della cultura perugina e appassionati di storia della radio e della televisione.

L’evento, moderato dal Capo Redattore del TGR Umbria, Luca Ginetto, ha visto la partecipazione di un pubblico variegato, tra cui familiari di autori, attori, tecnici e dirigenti RAI, nonché fedeli ascoltatori della storica trasmissione “Qua e là per l’Umbria”.

Durante la presentazione, molti hanno scoperto o ricordato fatti e personaggi legati alla storia della RAI Umbria, grazie alle parole degli autori e alle immagini di vecchi programmi proiettate. Ginetto ha elogiato il lavoro di ricerca degli autori, definendolo un “approfondito e paziente lavoro di documentazione”, che ha portato alla luce oltre 320 pagine ricche di notizie storiche e di nomi di spicco del panorama mediatico umbro e nazionale. Tra questi, spiccano personalità come Italo Moretti, Lamberto Sposini, Maurizio Costanzo e Paolo Valenti.

Il giornalista Sandro Allegrini, intervenuto all’evento, ha sottolineato l’importanza del libro come testimonianza storica, affermando che “questo libro non può mancare nella biblioteca di ogni famiglia umbra”. Allegrini ha evidenziato il ruolo fondamentale di autori e attori come Bicini, Giovagnoni, Cutini, Laura Gianoli e Franco Ciarfuglia nel raccontare la storia umbra attraverso programmi iconici come “Qua e là per l’Umbria”.

Il volume non solo offre una panoramica sulla presenza della RAI a livello regionale, ma include anche una ricca collezione di fotografie storiche e due documenti sonori unici, accessibili tramite QR code: il primo episodio di “Qua e là per l’Umbria” e il primo telegiornale regionale.Il libro, scritto in stile giornalistico, è apprezzato per la sua leggibilità e la capacità di far rivivere, attraverso le sue pagine, momenti salienti della storia mediatica umbra.