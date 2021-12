Avvento in musica a Solomeo, ecco il secondo concerto di Natale

Per la seconda domenica di Avvento spetterà alla poesia incantare il pubblico nella chiesa di San Bartolomeo. Stefano Randisi ed Enzo Vetrano al microfono, accompagnati da Massimiliano Rossi (organo) e Francesco Santucci (sax) leggeranno poesie che, dal lontano 1200, sono capaci di valicare ogni limite di tempo, spazio e cultura.

Vincitori di svariati premi, da Le Maschere del Teatro Italiano all’Hystrio-Anct, dal ETI – Gli Olimpici del Teatro all’ultimo e recentissimo dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro, e reduci dal grande successo di Totò e Vicé, Vetrano e Randisi – attori, autori e registi teatrali che lavorano insieme dal 1976 – daranno voce alla saggezza e alla magia delle parole di Jalâl al-Din Rumi, mistico e poeta persiano nato nel 1207 in Afghanistan.

Le musiche, invece, saranno curate da due artisti di altissimo livello. Rossi è il maggiore esperto degli Organi cortonesi, di cui conosce la storia e di cui segue la funzionalità, essendo strumenti antichi e delicati che richiedono massima cura. Santucci dal 1986 ricopre il ruolo di primo Sax alto solista dell’Orchestra di musica leggera della Rai, a questo si accompagna una densa attività di concertista, docente e compositore (ha firmato numerose colonne sonore per il cinema e la televisione collaborando con registi come S. Coppola, T. Brass, S. Citti, A. Massacesi) che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo.

L’ingresso è libero ma sarà obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina.