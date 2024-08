Il Sindaco Lorenzo Pierotti visita l’agenzia Studiogusto, eccellenza corcianese nel mondo

“Il nostro territorio accoglie eccellenze di cui tanti non sono a conoscenza! L’Agenzia Studiogusto (Gusto IDS) mi ha stupito, per la filosofia, la professionalità, la motivazione, ma soprattutto per avere scelto Corciano come sede principale pur avendo uffici anche a Milano e Monaco di Baviera”. Il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha visitato l’agenzia di comunicazione e marketing, Studiogusto, ed è stato conquistato dall’energia che ha respirato in sede. Due i soci, Stefano Caliandro e Mimmo Berterame: colleghi, amici e sognatori con una visione, che hanno saputo costruire insieme. A partire dalla sua nascita nel 2004, Studiogusto è cresciuta fino a diventare realtà di riferimento per brand internazionali leader nel mondo del design di lusso, della moda, dello sport, della nautica, del food, che hanno scelto di affidare la propria immagine a Gusto. Di rilievo peraltro il lato prettamente culturale dell’agenzia, diventata riferimento digitale e non solo per la Santa Sede per cui Studiogusto sta realizzando il nuovo portale web della Basilica Papale di San Pietro che uscirà in occasione del Giubileo.

“Abbiamo messo sul piatto i nostri sogni e ne abbiamo fatto un lavoro e soprattutto una passione – sottolinea Mimmo Berterame, Ceo dell’azienda – la volontà di crescere e di arrivare in alto è fondamentale per portare a casa grandi soddisfazioni, è una cosa che ripeto sempre anche al nostro team. Bisogna sempre crederci e lavorare duro, non farsi influenzare dai giudizi e concentrarsi sempre a guardare il minimo dettaglio di ogni cosa, perché la qualità e l’eccellenza sono sinonimo di dettagli ”. Un gruppo giovane di professionisti residenti in Umbria, con età, esperienze e competenze variegate è l’anima di Studiogusto, nome che, spiega il CEO, “richiama la bellezza e l’eccellenza”. Aggiunge: “ci collochiamo tra le migliori agenzie al mondo e fra le pochissime realtà italiane super skillate nel digital esperienziale. Le nostre attività, spaziano dalla direzione artistica alla grafica editoriale, a produzioni foto e video, al lavoro sui canali social dei nostri clienti, fino alla realizzazione di siti fortemente attrattivi, fondamentali per quei marchi che hanno necessità e voglia di creare appeal con navigazioni immersive in 3D”.

Un recente esempio di casa Studiogusto in questo senso è il progetto realizzato per UFL, videogame di calcio free-to-play con ambassador Cristiano Ronaldo: l’experience si basa su una scena 3D live, in cui il protagonista passa dalla fase di warm-up al calcio finale in slow-motion. Anche in questo caso, come in tutti i lavori di Studiogusto, spiega Mimmo, “le nostre idee creative e la consulenza strategica mirano a dare corpo ai sogni del cliente, decodificandone desideri e valori, così da far emergere una storia unica, riconoscibile fra tutte”. La caratterizzazione di questa “eccellenza” è un altro degli aspetti che ha colpito il Sindaco, che al termine del viaggio nei vari reparti creativi ha goduto nell’apprendere come questa pluripremiata agenzia boutique abbia intenzione di restare a Corciano. “Nonostante abbiano uffici sparsi nel mondo – conclude Pierotti – Studiogusto continuerà ad operare nel territorio, facendone una sorta di ombelico del mondo, un valore aggiunto a cui teniamo da sempre: Corciano crocevia e centro propulsore di sapere, creatività, professionalità ed esperienze”.