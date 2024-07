In Umbria è stata una domenica torrida, con le temperature che in alcune zone hanno raggiunto anche i 39 gradi. A Perugia, il termometro del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato 37 gradi, in linea con molte altre città umbre.

Il caldo intenso persisterà anche nei prossimi giorni, con le temperature che continueranno a sfiorare i 40 gradi. Il cielo rimarrà limpido e soleggiato su tutta la regione, da nord a sud.