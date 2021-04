Bilancio di previsione, a Corciano via libera a oltre 3,5 milioni di investimenti

Oltre 3,5 milioni di investimenti per il Comune di Corciano. Lo prevede il bilancio di previsione, approvato il 12 aprile nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Nella sua lunga relazione, il Vicesindaco Lorenzo Pierotti (delega al bilancio), ha messo in evidenza il ventaglio di opere pubbliche iniziate nel 2020 e quelle che saranno cantierate nel 2021. “Si chiuderanno a breve alcuni dei cantieri più importanti aperti grazie al bilancio 2020 – ha detto – come l’ampliamento della scuola media di San Mariano, la nuova cucina per la scuola Materna di Mantignana, i nuovi campi da calcio in erba sintetica di Ellera e San Mariano, ed il collegamento ciclopedonale tramite sovrappasso ferroviario che collegherà in sicurezza l’area urbana di San Mariano ed Ellera. Continuiamo ad investire è la parola d’ordine!” Le opere pubbliche, è stato ribadito da Pierotti “rappresentano un asse strategico d’investimento per lo sviluppo di Corciano e per la ripresa economica che tutti auspichiamo. Se con il bilancio 2020 abbiamo superato i 3 mln di euro, stabilendo un piccolo record rispetto agli ultimi 10 anni, quest’anno superiamo invece i 3,5 milioni”.

Inseriti in bilancio una serie di interventi programmati volti alla valorizzazione del territorio ed alla conservazione del patrimonio comunale, riguardanti la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, la manutenzione straordinaria della rete viaria, la riqualificazione di strutture comunali e l’arredo urbano in generale. Nel dettaglio: Messa in sicurezza dal rischio idraulico – idrogeologico nell’area di Taverne di Corciano (1.060.000 euro); Interventi di manutenzione straordinaria a Corciano Capoluogo (250.000); Manutenzione straordinaria decoro urbano e rete viaria comunale (566.000); Riqualificazione area residenziale e commerciale di Ellera (130.000); Nuove linee di pubblica illuminazione (66.000); Completamento ex Teatro Girasole (356.000); Progetto di riqualificazione ecologica e ciclopedonale a San Mariano (570.000); Campo sportivo Mantignana (515.000).

“Questo ultimo – ha spiegato il vicesindaco – è l’unico in attesa di certezza del finanziamento, in quanto il bando sport e periferie della presidenza del consiglio dei ministri non è ancora stato chiuso”. Passando al “Programma Cimiteri”, Pierotti ha annunciato “appaltati da qualche settimana i lavori di ampliamento del cimitero di San Mariano, a giorni verrà bandita la gara per l’ampliamento di quello di Chiugiana. Abbiamo intenzione di ampliare anche i cimiteri di Corciano, Mantignana, e di Castelvieto per una spesa totale di oltre 600.000 euro”. “Crediamo che questo Bilancio di previsione offra una prospettiva d’insieme nella quale emerge la nostra volontà di continuare a puntare sul valore del nostro territorio, insieme al nostro encomiabile personale – ha concluso – ce la stiamo mettendo tutta per dare risposte certe ai cittadini. Siamo sicuri che l’impostazione data a questo piano delle opere sia propedeutica ad un futuro migliore per quant vivono o scelgono di vivere nel nostro bellissimo territorio”. Gli interventi specifici saranno dettagliati con appositi comunicati.