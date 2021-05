Auto in fiamme dopo un incidente: traffico in tilt a Taverne

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra della centrale per un’auto andata in fiamme dopo un incidente.

il fatto si è verificato a Taverne di Corciano lungo la strada principale, di fronte al negozio Mondo Convenienza.

L’incidente stradale ha coinvolto due automobili. Fortunatamente non ci sono feriti. Traffico in tilt a causa della vettura bruciata a centro strada.