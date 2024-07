Precipita del settimo piano: gravissimo ventiduenne a Ellera di Corciano: indagano i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Corciano e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, nelle prime ore della mattina, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, sono intervenuti insieme a personale sanitario del servizio 118 presso uno stabile ubicato alla periferia della città, dove un 22enne, dimorante in un appartamento dell’edificio, posto al settimo piano, si è lanciato nel vuoto dal balcone e si è schiantato su di un’autovettura parcheggiata in corrispondenza del punto d’impatto al suolo.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza presso il locale ospedale “Santa Maria della Misericordia” ove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sono in atto le indagini condotte dai Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’evento e le possibili cause, tra cui non si esclude quella del gesto autolesionistico da parte del ragazzo.