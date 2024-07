Calcio, il Mantignana Montemalbe trionfa in Svezia: vinta la Nils Liedholm Cup

La squadra corcianese del Mantignana Montemalbe ha conquistato un’importante vittoria in Svezia, aggiudicandosi la prestigiosa Nils Liedholm Cup. Il torneo, dedicato alla memoria del grande campione svedese degli anni ’50, si è svolto nella cittadina di Valdemarsvik, circa 200 km a sud di Stoccolma.

I ragazzi corcianesi hanno brillato, sconfiggendo in finale il Tabergs SK con un secco 1-0. Questa vittoria ha coronato un torneo perfetto per il Mantignana Montemalbe, che ha concluso la competizione con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, totalizzando dieci reti. Durante la coppa, la squadra corcianese ha dimostrato grande abilità e competitività, subendo anche quattro ammonizioni e un cartellino rosso, a dimostrazione della grinta portata in campo.

La Coppa Nils Liedholm, avviata nella città natale del celebre calciatore svedese, rappresenta un’importante manifestazione calcistica per i giovani talenti. Oltre al Mantignana Montemalbe, altre sette squadre si sono contese il titolo nella categoria Boys 15/16, divise in due gruppi. La squadra italiana ha iniziato nel Gruppo B, affrontando Ringarums IF, Tabergs SK e Stångebro United BK. Anche il Monferrato, altra rappresentativa italiana, ha partecipato al torneo, dimostrando il forte legame tra Italia e Svezia nel ricordo di Liedholm.

I risultati del Mantignana Montemalbe: