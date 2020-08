È morto Renato Luigetti, esempio di grande lungimiranza imprenditoriale. Oggi il funerale

Sabato scorso è morto Renato Luigetti, per lunghi anni presidente del Molino Popolare di Ellera mentre attualmente era presidente onorario della Molini Popolari Riuniti Ellera -Umbertide.

“Una persona di enorme levatura – dichiara il Sindaco Cristian Betti – che ho avuto la fortuna di conoscere ammirandone la grandissima lungimiranza ed il carisma. Resterà una figura indimenticabile per ciò che ha rappresentato per il nostro territorio. Sapremo ricordarlo come merita. Ai suoi familiari va il mio più caloroso abbraccio”. Il funerale avrà luogo nel cimitero di Panicarola (Castiglione del Lago) oggi alle 17:00.

Luigetti, la cui morte ha destato un grande cordoglio nel corcianese, è ricordato come un grande esempio per il mondo imprenditoriale. Fu infatti promotore dell’unificazione del Molino popolare di Ellera e Umbertide con la fondazione della Molini Popolari Riuniti. Punto di riferimento del mondo agricolo in un momento storico – quello della fine degli anni ’50 – in cui pensare di unirsi per fondare una cooperativa non era così semplice.

Seppe garantire lavoro e futuro a tante famiglie del territorio per poi iniziare una crescita industriale che ha portato ad uno dei gruppi più importanti del centro Italia.