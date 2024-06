Ultraleggero si schianta nei pressi di Solomeo, due deceduti

Un ultraleggero si è schiantato nel tardo pomeriggio di lunedì in un’area agricola fra Solomeo e San Mariano. Ne danno notizia i vigili del fuoco di Perugia che si sono recati sul posto per svolgere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Presenti sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Nello schianto sono morte le due persone a bordo – Francesco Conestabile della Staffa e Massimiliano Mancini – due uomini di 40 e 55 anni uno dei quali proprietario del velivolo. Pare che i due fossero decollati dall’aviosuperficie di Montemelino, vicina al luogo dello schianto. Sulle cause dell’incidente sono scattati gli accertamenti coordinati dalla procura della Repubblica di Perugia.

Nessun’altra persona è stata coinvolta.