Torna Gherlinda Wedding, nuova vita per l’evento dedicato agli sposi

Organizza l’evento Perugia wedding: format rinnovato con mini concerti, workshop e sfilate. L’appuntamento al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano dal 17 al 19 novembre

Rilanciare in Umbria il settore degli eventi legati al wedding che non è ripartito dopo lo stop imposto dalla pandemia. Con questo forte stimolo ritorna Gherlinda Wedding, fiera di settore tra le più importanti nella regione, in programma per la sua undicesima edizione al centro di intrattenimento di Ellera di Corciano da venerdì 17 a domenica 19 novembre. Ad organizzare e gestire la manifestazione da questa edizione è Perugia Wedding che propone un format rinnovato e tante idee per gli sposi, con l’obiettivo di presentare al pubblico la più vasta e aggiornata panoramica sul mondo del wedding umbro e non solo. “Rilanciamo questo format – ha commentato Euro Sereni, organizzatore di Gherlinda Wedding –, grazie alla disponibilità della direzione della struttura, portando due importanti novità: una live, con la realizzazione di workshop, sfilate, ma anche miniconcerti grazie a operatori professionisti legati al mondo del wedding, l’altra è quella di lanciare l’applicazione digitale Perugia Wedding che accompagnerà per 365 giorni l’anno i futuri sposi che avranno bisogno di una guida da consultare per le proprie esigenze”.

Ricco, dunque, il calendario delle tre giornate di Gherlinda Wedding. L’evento, gratuito, propone sfilate di abiti da sposa, cerimonia e intimo, ma anche un’esposizione di attività che operano nel settore del wedding con proposte rispetto ad accessori, i viaggi, il catering, location, wedding planner, fotografi, servizi e tanto altro. I futuri sposi potranno ricevere sconti offerti dagli espositori e sponsor della manifestazione.

Il programma propone workshop di trucco e acconciatura (sabato e domenica alle 15.30), miniconcerti (nei tre giorni alle 16.30), shooting fotografici (alle 18.30) e poi le sfilate di abiti da sposa, cerimonia e intimo sabato e domenica alle 17. Si chiude domenica alle 19.30 con un aperitivo organizzato dagli espositori e un brindisi a questo nuovo corso di Gherlinda Wedding.