Omaggio al prof. Giorgio Piselli: il palazzetto dello sport di San Mariano porta il suo nome

Il palazzetto dello sport di San Mariano da martedì 28 maggio porta il nome di Giorgio Piselli, storico allenatore e figura di riferimento della pallacanestro umbra. Per molti anni il palazzetto è stato il quartier generale di Piselli, che, nei panni di professore, ha insegnato educazione fisica ad almeno tre generazioni di studenti della Scuola media Bonfigli di San Mariano. “Oggi abbiamo aggiunto un mattoncino alla nostra storia locale – ha dichiarato Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano – Caro prof. Giorgio Piselli, il ‘tuo’ palazzetto porterà per sempre il tuo nome. Un caro abbraccio alla moglie Rosella e alla figlia Cristina.”

Anche la società Perugia Basket ha celebrato questo evento, sottolineando l’importanza dell’iniziativa. “Una bellissima iniziativa, voluta fortemente dal prof. Danilo Arteritano e dalla collega di Giorgio, professoressa Margherita Cavalagli, che ha emozionato i tanti presenti, attraverso ricordi e attestati di stima verso una eccellenza che tanto ha dato alla comunità scolastica corcianese e al basket umbro.” L’intitolazione del palazzetto rappresenta un omaggio significativo a una figura che ha contribuito in maniera sostanziale alla crescita sportiva e formativa di intere generazioni. Giorgio Piselli rimarrà così per sempre legato alla comunità di San Mariano, non solo attraverso i suoi insegnamenti, ma anche grazie a un riconoscimento tangibile e duraturo.