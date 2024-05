Alla biblioteca Rodari il Festival del libro per bambini e ragazzi

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale del Maggio dei libri quest’anno la Biblioteca Comunale di Corciano “G. Rodari” di Corciano, in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Onde, dedica la VII edizione del Festival del libro per bambini e ragazzi “CON GLI OCCHI DELLA MERAVIGLIA” alla tematica del RISPETTO DELL’AMBIENTE, con l’hashtag “GREENtosa-Mente”. Le due giornate del 25 e 26 maggio 2024 saranno all’insegna del GREEN, tema molto attuale e dibattuto e parola che racchiude in sé questioni di grande attualità legate alla salvaguardia dell’ambiente e alle azioni che richiamano i principi della sostenibilità ambientale. Si vuole promuovere e sostenere la voglia decisa e forte (“grintosa”) di pensare e agire (mente) a sostegno dell’ambiente (da qui GREENTOSA-MENTE), riflettendo su tematiche legate all’educazione civica e sperimentando azioni legate alla salvaguardia dell’ambiente e che richiamano i principi della sostenibilità ambientale. L’intento è quello di approfondire, riflettere, sperimentare i temi legati al cambiamento climatico quali le fonti rinnovabili, l’inquinamento delle acque del sottosuolo dell’aria, raccolta differenziata, biodiversità a rischio e da salvare, biologico km-0, eco-vivere.

Durante le giornate del Festival ci saranno tante attività destinate a bambini e ragazzi, verranno proposti laboratori artistici, manipolativi di fumetto e musicali, letture animate, spettacoli teatrali, incontri con autori, stand con proposte letterarie. Domenica mattina 26 Maggio ci sarà l’esposizione/consultazione e la premiazione degli elaborati scritti del concorso letterario sulle tematiche “GREEN” proposto ai bambini e ai ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, nonché a tutti coloro che anche individualmente hanno voluto partecipare. Tutte le iniziative sono collegate tra loro da un unico filo conduttore, il libro e la lettura, l’intento è quello di promuovere la lettura tra i bambini e i ragazzi, nonché approfondire la riflessione di adulti e operatori sull’importanza della lettura per i più giovani.

A fare da cornice all’evento saranno, come nelle precedenti edizioni, i locali della Biblioteca comunale G.Rodari e il parco antistante, dove verranno allestiti stand ed angoli caratterizzanti le iniziative suddette. I visitatori potranno partecipare gratuitamente a tutti gli incontri e alle attività in programma e avranno la possibilità di acquistare i libri presentati durante gli appuntamenti oppure libri proposti in vendita dalle case editrici o dalle librerie presenti. A concludere il festival lo spettacolo teatrale “A CENA CON LA PECORELLA” con D. Madera e A. Rosi, TEATROLEONDE. L’ingresso è libero e la partecipazione a tutte le attività è gratuita.