Colle della Trinita’, l’impegno dell’Associazione e le preoccupazioni per il futuro

“L’Associazione Colle della Trinità – costituita nel 1997 per iniziativa dei cittadini residenti nella zona al fine di organizzare e sviluppare l’attività di tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale ed artistico rappresentato dal Colle della Trinità – ha particolarmente a cuore la salvaguardia dell’area sommitale del Monte Malbe interessata dal Parco Colle della Trinità.”

“Tale Parco è molto frequentato da amanti della natura per passeggiate all’aria aperta e per gli splendidi panorami e coni visuali che lo caratterizzano. L’area cacuminale, con morfologia pianeggiante tipica delle alture calcaree, è percorsa per intero da un viale alberato al cui centro si trova una rotonda dove molti autori (F.Ciatti – 1636; R.Collesi – 1902; G.Angeletti e G.Balducci – 1999) hanno ipotizzato la presenza di un’ara sacrificale etrusca. Desta preoccupazione alla scrivente Associazione, e pertanto a tutti i soci e residenti nella zona e non, la futura destinazione dell’area Parco, a seguito dell’alienazione dei beni della Comunità Montana Monti del Trasimeno, che di fatto è in liquidazione.”

“Supportata da Italia Nostra Perugia, l’Associazione ha provveduto ad interessare gli organi preposti affinché possano farsi carico del problema tenendo ben presenti i numerosi vincoli paesaggistici in essere nell’area nonché l’integrità complessiva del Parco rifuggendo da eventuali frazionamenti al fine di garantirne il mantenimento della attuale libera e completa fruizione e favorirne la sua manutenzione nel rispetto delle caratteristiche ambientali che lo rendono un bene non rinnovabile e prezioso per tutta la comunità.”

L’associazione Colle della Trinità