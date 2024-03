Storie di successo: la Tipografia Ellera festeggia 40 anni di stampa di qualita’

La Tipografia Ellera compie 40 anni di attività. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Corciano ha recentemente riconosciuto l’importante traguardo donando all’azienda una targa commemorativa. Fondata nel marzo del 1984 da Isiliano e Stefano, fu un piccolo garage di Ellera a veder nascere quella che oggi è conosciuta come la Tipografia Ellera. Successivamente trasferitasi nel moderno laboratorio di San Mariano, l’azienda si è affermata come una delle realtà più longeve e produttive del territorio corcianese e non solo.

Attualmente gestita dalla colonna portante Isiliano e da suo figlio Massimo, insieme ai dipendenti Francesca e Luca, la Tipografia Ellera si distingue per la sua dedizione e professionalità nel settore. Sempre al passo con i tempi, l’azienda continua a mantenere elevati standard qualitativi nel proprio lavoro. L’omaggio dell’amministrazione comunale di Corciano sottolinea l’importanza di questo anniversario per la comunità locale. Auguriamo quindi alla Tipografia Ellera di continuare a “stampare il nostro tempo”, come riportato nella targa donata loro dal sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti accompagnato dalla sua vice Sara Motti, dall’assessore Stefano Gabrielli e dalla consigliera Veronica Munzi.