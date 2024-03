Verso i playoff: giornata di sport e amicizia nel campionato di Calcio Special

Si è svolta sabato 16 marzo la sesta giornata del Campionato Interregionale Umbria – Marche F.I.G.C. D.C.P.S. presso il Centro Sportivo G. FIORONI di Ellera di Corciano (PG). Le partite hanno visto confrontarsi squadre determinate a portare a casa la vittoria. Tra i risultati spicca la netta vittoria dell’Ellera B con un punteggio di 12-2 contro il Città di Castello, mentre il Bastia ha sconfitto la Nuova Alba con un chiaro 11-1, Nuova Alba che nella sessione successiva è stata battuta anche da Superga 15-3.

Nella partita tra Ellera A e Superga 48, nonostante l’assenza dell’elemento chiave Andrea Bachiorri nell’Ellera A, la Superga 48 ha dimostrato una notevole forza vincendo 2-0. Tuttavia, il bomber Francesco Patiti ha dato prova di grande versatilità, schierato nel ruolo di terzino sinistro per compensare le assenze nell’Ellera A. Gli osservatori stanno già considerando gli Spoletini della Superga 48 come seri candidati non solo al titolo di Campioni Interregionali ma anche a quello di Campioni Nazionali, data la loro impressionante dimostrazione di forza in campo.

1 di 9

Tutti i risultati

ore 10.30

Città di Castello – Ellera B 2 – 12

Nuova Alba – Bastia 1-11

Ore 11.15

Ellera A – Superga 48 0-2

Bastia – Citta’ di Castello 7 – 2

Superga – Nuova Alba 15-3

Nonostante la competizione intensa sul terreno di gioco, l’amicizia e lo spirito sportivo hanno prevalso. Anche dopo la prima espulsione del torneo, i giocatori hanno avuto l’opportunità di riconciliarsi e rinsaldare i legami nel “terzo tempo”, dimostrando che lo sport può essere un veicolo per la pace e l’amicizia. Va segnalato che la partita tra Civitanova Marche ed Ellera A non si è disputata a causa dell’importante impegno degli Anthropos in un Meeting Nazionale di Atletica Leggera, ma verrà recuperata il 30 marzo a Civitanova Marche, offrendo un’occasione unica agli atleti e ai tifosi di godersi una giornata al mare.

Tuttavia, la situazione si complica per quanto riguarda la griglia finale dei playoff, che determinerà le due squadre rappresentanti delle Marche e dell’Umbria alle fasi finali presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa) il 18 e 19 maggio prossimi.

La presenza della Giunta del Comune di Corciano, con il coinvolgimento dell’Assessore Francesco Cocilovo e sua figlia, ha contribuito a rendere l’evento un successo, ma la vera soddisfazione è stata per le famiglie dei ragazzi e delle ragazze partecipanti, che vedono in questo campionato un esempio di sviluppo calcistico europeo secondo il modello della FIGC, unico nel mondo per organizzazione e valore.