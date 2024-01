Iscrizioni a scuola: open day per infanzia e primaria all’istituto Bonfigli

È tempo di iscrizioni scolastiche e l’Istituto Bonfigli di Corciano torna a informare sulla sua offerta formativa, le sue caratteristiche e l’approccio didattico orientato all’outdoor. La scuola, situata all’interno di un borgo medievale, offre spazi e progetti scolastici distintivi, arricchendo l’esperienza educativa dei bambini. Il piccolo centro storico di Corciano, una sorta di museo a cielo aperto, consente ai ragazzi di vivere esperienze quotidiane in un contesto sicuro, grazie alla tranquillità dell’ambiente e allo stile di vita delle comunità di paese. Il Borgo, arricchito da monumenti storici e opere d’arte, contribuisce a creare un’atmosfera educativa e socio-culturale unica.

Per coloro interessati, l’Istituto Bonfigli invita a esplorare le sedi di Primaria e Infanzia durante gli Open Day del 27 gennaio 2024. Inoltre, per l’anno scolastico 2024/2025, sono disponibili 15 posti in più nel servizio pomeridiano di tempo integrato della scuola primaria.

Durante gli Open Day, sarà possibile partecipare a visite guidate gratuite del borgo, offrendo un’ulteriore opportunità di scoperta dell’ambiente in cui si trova la scuola.

In un contesto in cui il calo di natalità si fa sentire come in tutti i piccoli centri, l’iniziativa di promozione coinvolge attivamente le istituzioni e una larga parte della cittadinanza, riconoscendo il valore della scuola come punto focale della comunità. L’obiettivo è preservare e far evolvere una tradizione scolastica che ha contribuito significativamente in passato e continua a offrire opportunità per il futuro.