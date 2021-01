Giorno della Memoria, il messaggio del preside Gambacorta

La Legge n. 211 del 20 luglio del 2000 ha istituito in Italia, come in molti altri Paesi del mondo, il “Giorno della Memoria”, allo scopo di tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della Shoah, renderne sempre vivo il ricordo e tributare il giusto omaggio alle vittime e a chi si oppose al progetto di sterminio nazista, sacrificando la propria libertà e la propria vita. Uno dei compiti più alti della scuola è proprio quello di raccogliere, conservare, rendere viva e tramandare la memoria: dare un futuro alla memoria. Ogni giorno dev’essere anche un giorno della memoria, poiché, come ammoniva Primo Levi, “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”.

Oggi che affievoliscono e via via scompaiono le voci dei testimoni diretti, spetta a noi raccogliere le loro parole e tramandarle affinché ciò che è accaduto non torni. Ognuno deve operare quotidianamente, con impegno e coscienza, per dare corpo alla missione che la nostra Costituzione affida alla scuola. Allegata a questa comunicazione i docenti troveranno una scheda con attività proposte per la Scuola secondaria di primo grado.

Inoltre, a questo link: https://spark.adobe.com/page/rAqH1BqdfdvGW/ abbiamo raccolto materiali che documentano alcune iniziative portate avanti in questi anni dalla nostra Scuola sul tema della Memoria. Sono documenti ancora emozionanti e toccanti. Naturalmente, nell’ambito delle nostre iniziative didattiche, sarà importante fare buon uso dei documenti e delle testimonianze, in relazione all’età e alla sensibilità dei bambini e dei ragazzi, affinché ne scaturisca una riflessione sincera sul passato e sul presente che coinvolga in modo corale tutti, ben oltre una semplice commemorazione rituale.

