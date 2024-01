Furti e atti vandalici, il Sindaco incontra il Prefetto Armando Gradone

Il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha sollevato la questione della recente escalation di episodi di spaccate alle auto e atti vandalici nella zona nord del territorio, precisamente a San Mariano ed Ellera. In un incontro in Prefettura, Pierotti ha espresso la necessità di attenzionare la realtà locale e garantire la sicurezza dei cittadini.

La responsabilità per l’ordine e la sicurezza pubblica ricade sul Prefetto e il Sindaco ha ritenuto essenziale rivolgersi direttamente a questa fonte per affrontare la situazione. Pierotti ha evidenziato che situazioni simili non possono essere sottovalutate e ha richiesto al Prefetto Armando Gradone, un impegno concreto per prevenire e contrastare tali episodi.

Il Prefetto Gradone ha assicurato massima disponibilità, impegno e collaborazione per sostenere il territorio. Parallelamente alle azioni della Prefettura, la polizia locale di Corciano ha già avviato un assiduo pattugliamento nelle zone colpite dagli atti vandalici. Il Sindaco ha annunciato ulteriori misure, includendo l’implementazione del sistema di videosorveglianza, che attualmente conta su 90 telecamere collegate direttamente alla stazione della polizia locale.

L’incontro ha offerto l’opportunità di discutere su strategie per contrastare la criminalità e la microcriminalità nel Comune. Il Sindaco ha invitato il Prefetto Gradone per una visita istituzionale nei prossimi giorni, ringraziandolo per la sua attenzione e disponibilità a supportare Corciano in questo momento critico.