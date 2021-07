Auto abbandonata da anni, Ripepi (M5S): “Rimossa solo grazie alla polizia locale che ci ha ascoltato”

Era abbandonata in una zona di sosta del corcianese da più di dieci anni un’automobile che nei giorni scorsi scorsi è stata rimossa a seguito delle sollecitazioni arrivate dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Corciano.

Lo riporta in un comunicato il consigliere Mario Ripepi: “Finalmente – scrive – siamo riusciti a far rimuovere un’auto abbandonata da oltre un decennio. La situazione non era più tollerabile dal punto di vista ambientale, della sicurezza e del decoro urbano”.

Ripepi con questo episodio porta all’attenzione una faccenda spesso sottovalutata. “Sono decine – prosegue il consigliere – i mezzi di trasporto abbandonati per anni nelle strade e nei parcheggi del territorio e ciò richiederebbe una programmazione economica per gestire annualmente questo tipo di interventi, ma siccome noi abbiamo gli amministratori che si definiscono “bravi’, quelli che fanno sempre annunci e proclami di cose che nessuno vedrà mai realizzate, questi non sono in grado di destinare 2/3 mila euro l’anno (su oltre 17 milioni di entrare correnti) in apposito capitolo di bilancio, che è la cifra sufficiente per effettuare 4/5 interventi di questo tipo. Sono gli stessi amministratori che non trovano 2 mila euro per un semaforo in un punto pericolosissimo dove sono stati investiti pedoni e sono sempre gli stessi che ogni anno perdono cause legali che costano alle tasche dei corcianesi 500 mila o anche 1 milione di euro. E sono bravi!”.

“Per questo intervento – conclude – dobbiamo ringraziare il comandate della polizia municipale Marco Maccari che ha preso a cuore la questione e ha cercato la via per effettuare l’operazione. Per il futuro si spera di non doverci affidare ai buoni propositi di singoli ma a buoni amministratori che hanno chiaro in mente cosa significa amministrare bene avendo cura di ambiente, sicurezza e decoro”.