Sicurezza e viabilità: soddisfazione per l’attivazione di nuovi punti luce

“C’è grande soddisfazione, per un insieme di motivi che vanno dal passare dalle parole ai fatti e, soprattutto, al tutelare la sicurezza della viabilità stradale e la sicurezza percepita” A dirlo, l’assessore alle manutenzioni del Comune di Corciano, Stefano Gabrielli, nell’ufficializzare l’attivazione, già la scorsa settimana, di nuove linee di pubblica illuminazione. Si tratta del prosieguo di un percorso che era stato intrapreso fin dallo scorso anno con l’intervento su Via delle Rose e Via del Sole. Nel corso del 2023, invece, è stata prevista l’installazione di 27 nuovi punti luce lungo Via del Bosco sul Colle della Trinità, ed ancora ulteriori 20 punti luce su Via Einaudi, la strada di collegamento tra Strozzacapponi e San Mariano, da sempre molto buia, oltre alla completa illuminazione del percorso pedonale limitrofo al Golf Club di Perugia. “Questi due ultimi interventi – spiega ancora Gabrielli – erano un preciso impegno elettorale che abbiamo soddisfatto, una richiesta molto sentita dai cittadini della zona a cui abbiamo dato priorità assoluta”.

“Anche per quanto riguarda Via Einaudi a Strozzacapponi – precisa Gabrielli – intervenire prontamente era un impegno preso con i cittadini che abbiamo rispettato a pieno, tanto più che si tratta di uno dei principali ingressi al nostro territorio, contraddistinto da un elevato traffico veicolare. Via del Bosco e Via Sella andavano invece completate seguendo una programmazione pluriennale della passata amministrazione a cui abbiamo dato seguito. Sono due Vie residenziali dove la luce pubblica era totalmente assente. Ora la situazione è decisamente migliorata, non ci resta che proseguire”. L’assessore, infatti, oltre a dettagliare l’entità dell’investimento complessivo, pari a circa 120.000 euro, annuncia gli ulteriori interventi, ovvero 3 nuovi punti luce sull’Area Verde di Capocavallo limitrofa all’Aper 90, 3 nuovi punti luce in Via Firenze (incrocio con Via Govoni ) a Corciano e 17 punti luce in Via Sella a San Mariano, insieme alla completa illuminazione del percorso pedonale da Via Sella a Viale Unità d’Italia.