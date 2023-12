La Squadra di IV categoria FIGC DCPS dell’Asd Ellera Calcio ricevuta nella Sala del Consiglio

Un incontro nella Sala del Consiglio “Alessandro Truffarelli” per complimentarsi per il percorso fatto e per augurare i migliori successi per il futuro. E’ quello svoltosi con una nutrita rappresentanza della Squadra di IV categoria FIGC DCPS dell’Asd Ellera Calcio accompagnata da dirigenti e genitori. “Come amministrazione ci tenevamo a ringraziarvi per tutto quello che state facendo e che state dimostrando … e il laccetto da collo che vi regaliamo lo vogliamo vedere presto con appesa una medaglia”. Ha detto il Sindaco Lorenzo Pierotti, che insieme agli assessori allo sport ed alla coesione sociale Francesco Cocilovo e Giordana Tomassini si è intrattenuto con i ragazzi che stanno partecipando al Campionato di IV categoria FIGC DCPS che quest’anno per la prima volta ha una dimensione Regionale. “Questo percorso di crescita e inclusione nel mondo del calcio – ha ribadito per parte sua l’assessore Cocilovo – è un vanto per il territorio, il comune e la regione”.

Il progetto, ideato da Armando Marcucci, delegato regionale FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (già dirigente dell’Asd Ellera Calcio), risale al 2016 anno di nascita della “Quarta Categoria”, il primo torneo nazionale di calcio a 7 dedicato a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionale e patologie psichiatriche. L’intento era raccogliere il desiderio di tanti ragazzi di giocare a calcio senza limiti, ma in un contesto ufficiale. Nel 2017, inoltre, con la firma del Protocollo d’intesa FIGC-CSI al Senato della Repubblica Italiana, è stata regolamentata l’organizzazione dell’attività sportiva e nel 2020, “Quarta Categoria” è stato premiato come Miglior Progetto-Livello Gold nella categoria “Best Disability Initiative” dagli UEFA Grassroots Awards 2020.

A Corciano l’iniziativa ha trovato accoglienza ed appoggio da parte dell’ASD Ellera Calcio e le Associazioni Capodarco e Fuorigico (che costituiscono i serbatoi da cui provengono la quasi totalità dei ragazzi) e nel giugno del 2022, l’Asd Ellera Calcio ha iniziato il suo percorso nel Campionato Federale. Il Comune ha voluto insignire di una pergamena ricordo le varie anime del progetto, Marcucci “per l’impegno profuso nel progetto umbro/marchigiano 4° Categoria FIGC DCPS per un calcio come veicolo di inclusione e crescita sociale”, il mister Tommaso Mariano “per la competenza e la passione con le quali svolge l’incarico di allenatore della squadra di 4° categoria FIGC DCPS dell’Asd Ellera Calcio” e la stessa società, presente con il Presidente Alessio Mariotti “per l’importante ruolo svolto nell’organizzazione del primo Campionato Interregionale Umbro-Marchigiano di 4° Categoria”. Insieme a molti degli atleti impegnati nel campionato, presenti anche i genitori, che hanno ringraziato per l’opportunità di crescita fisica, sportiva ed umana offerta ai propri figli ed a loro stessi.