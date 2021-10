Incidente di caccia, 82enne di Corciano muore nella battuta al cinghiale

Tragedia di caccia domenica pomeriggio. Un uomo ha mirato a un cinghiale, ha sparato ma il colpo ha raggiunto l’amico cacciatore. Il fatto è avvenuto nei boschi di Preggio, nel comune di Umbertide. A perdere la vita è stato un 82enne residente a Corciano che si era recato a caccia insieme ad altri quattro amici appassionati.

I cinque si erano appostati separatamente in attesa dei cinghiali. Quando un animale è sopraggiunto fra la vegetazione i cacciatori hanno fatto fuoco. Uno dei colpi però ha raggiunto l’anziano al torace, uccidendolo. A dare l’allarme sono stati i suoi compagni di caccia.

Quando sono arrivati i soccorsi non si è potuto far altro che accertare la morte dell’82enne. Per lui il magistrato ha disposto l’autopsia mentre l’amico che ha sparato è indagato per omicidio colposo. I carabinieri di Città di Castello hanno sequestrato i fucili di entrambi.