Successo e soddisfazione alla Straquasar 2023: si pensa gia’ all’edizione 2024

La Straquasar 2023 si è conclusa con un successo oltre le aspettative, piantando il seme per una tradizione sportiva e sociale destinata a crescere. Con la prossima edizione già fissata per il 10 novembre 2024 a Corciano, l’entusiasmo è palpabile dopo un evento che ha visto un grande afflusso di partecipanti e una gestione impeccabile.

L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata non solo dalla performance tecnica degli atleti, tra cui spiccano Nicola Pirilli della Tx Fitness e Giulia Giorgi dell’Arcs Cus Perugia, ma anche dall’organizzazione impeccabile che ha coinvolto tutte le componenti della comunità. Una cena conviviale di ringraziamento ha riunito i protagonisti, compresi gli assessori comunali Francesco Cocilovo e Francesco Mangano, la responsabile del Quasar Village Tiziana Zetti e i rappresentanti degli sponsor Marco Cenci, Luca Rosi e Andrea Dell’Orso.

Le società L’Unatici Ellera Corciano, Cdp Atletica Perugia, Archi’s, Quasar Village e Spazio Conad hanno collaborato strettamente per garantire il successo dell’evento. Il supporto della Polizia municipale e della Protezione Civile locale ha contribuito a garantire la sicurezza degli partecipanti.

Anna Maria Falchetti, presidente de L’Unatici Ellera Corciano, ha sottolineato l’importanza della collaborazione e dell’efficace organizzazione. “Siamo riusciti a creare un’organizzazione che puntiamo a consolidare nel segno dell’amicizia, dell’impegno e della solidarietà, e per questo ci sentiamo sin da oggi di dire grazie indistintamente all’intero gruppo,” ha dichiarato.

L’obiettivo per il futuro è quello di mantenere vivo lo spirito della manifestazione, contribuendo non solo alla promozione dello sport ma anche alla valorizzazione del territorio di Corciano. La Straquasar si propone di diventare sempre di più una vetrina del territorio, promuovendo una giornata di sport partecipativo e celebrando le bellezze naturali della zona. Con il successo di quest’anno, la Straquasar si configura come un appuntamento annuale da non perdere per gli amanti dello sport e per chi desidera scoprire le meraviglie di Corciano.