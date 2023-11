Contro la violenza sulle donne: gli studenti al cinema a lezione di educazione sentimentale

Un modo diverso per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si inserisce soprattutto in quel percorso di educazione sentimentale della quale sempre più si avverte la necessità. E’ la modalità trovata dall’Amministrazione Comunale di Corciano, che in collaborazione con l’istituto comprensivo “B.Bonfigli” e The Space Cinema Gherlinda, ha promosso la visione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Presenti le classi Terze della Scuola Secondaria del territorio, coinvolte ed interessatissime su un argomento che ogni giorno offre spunti – tristissimi e preoccupanti – di riflessione.

Oltre al Dirigente scolastico Daniele Gambacorta ed ai docenti, una nutrita rappresentanza della Giunta e del Consiglio ha assistito alla proiezione, interloquendo con i ragazzi che erano stati guidati alla comprensione della pellicola dagli insegnanti. “Grazie al Dirigente Scolastico, agli insegnanti e a tutte le persone coinvolte – la riflessione del sindaco Lorenzo Pierotti – abbiamo fatto vivere questa mattina un’esperienza molto importante ai i nostri giovani cittadini! Piccole azioni che possono fare la differenza. Ringraziamo per la qualificata presenza le avvocate Giuliana Astarita, consigliera di parità della Provincia di Perugia e Francesca Brutti Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’ordine degli Avvocati di Perugia”