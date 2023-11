Brunello Cucinelli: da Harrods Solomeo e’… “in White”

Martedì sera è stato inaugurato il pop-up “Solomeo in White”, un nuovo spazio progettato e creato in esclusiva per il luxury department store Harrods. Le vetrine raccontano attraverso gli allestimenti tutti in bianco il fascino di Solomeo, il Borgo Medievale dove ha sede l’azienda.

Per celebrare l’apertura del pop-up, Carolina Cucinelli ha accolto clienti e amici del marchio tra i quali Leonie Hanne, Suzy Menkes, Giorgina e Sveva Clavarino insieme a Pippa Vosper e Candice Lake.

