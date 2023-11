Torna “Corciano in movimento”, secondo appuntamento a Mantignana

Torna il format “Corciano in movimento” che ha debuttato con grande successo il 15 ottobre scorso, nell’ambito della settimana Europa dello sport, coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla società Sport e Salute S.p.A. Dopo San Mariano, la camminata non agonistica di 5 km, aperta a persona di ogni età, avrà come contesto Mantignana. L’appuntamento è per domenica 26 novembre, a partire dalle ore 9:45.

“Invito famiglie, ragazzi, fidanzati, bambini a partecipare numerosi – sottolinea l’assessore allo sport e associazionismo Francesco Cocilovo – lo sport è un mezzo fondamentale per l’educazione e per la socialità”. Entrando nel merito del progetto, da lui fortemente voluto, Cocilovo prosegue “uno degli obiettivi principali da raggiungere attraverso queste camminate è inviare un segnale ai cittadini per avere o mantenere uno stile di vita attivo. Praticare attività motoria è basilare per avere una vita sana, sia a livello mentale che fisico”.

Per il consigliere Mirco Fagioli, al quale è stata affidata la delega specifica alla mobilità dolce (iniziativa voluta dal Sindaco per velocizzare i tempi su progetti e interventi previsti nel programma elettorale) “è un format che cerca di creare un momento importante d’integrazione sociale che negli ultimi anni è andato perdendosi”. “Coinvolgere le persone attivamente attraverso questo tipo di camminate – conclude – ha come fine ulteriore far conoscere meglio il nostro territorio ed i bellissimi borghi del Comune di Corciano, così ricchi di storia.”

Tutte le info sui prossimi eventi sulla pagina Facebook e Instagram ” Corciano in movimento”.