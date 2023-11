Sociale: a Corciano parte il progetto “Longevo”, per il benessere degli over 65

Il Comune di Corciano ospiterà il 27 novembre alle 12, nella sua sala Consiliare, la presentazione del progetto “Longevo”. Realizzato dalla sede provinciale di Perugia delle Acli – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, in collaborazione con il Comune di Corciano, la Fondazione Tiranti e il Csi (Centro Sportivo Italiano), il progetto è sostenuto dalla Fondazione Perugia attraverso i fondi del “Bando per gli anziani: cura, promozione e risorsa”.

Il cuore del progetto è ispirato alla concezione di “casa di comunità” e mira a creare un modello d’intervento che monitori in modo costante i bisogni e i desideri delle persone over 65. L’obiettivo è intervenire tempestivamente in situazioni di vulnerabilità e marginalità, ma anche in modo preventivo, agendo trasversalmente per soddisfare le necessità quotidiane. L’ottimizzazione delle risorse è centrale per il miglioramento, l’integrazione e il corretto funzionamento dei servizi e degli interventi rivolti a questo specifico pubblico.

All’evento interverranno rappresentanti chiave, tra cui Sara Motti e Giordana Tomassini del Comune di Corciano, Alessandro Moretti delle Acli, e Palmiero Bruscia, Antonio Pagana, Paolo Pigliautile della Fondazione Tiranti, insieme ad Alessandro Rossi del Csi.

Il progetto “Longevo” si prospetta come un’iniziativa fondamentale per promuovere il benessere e la qualità della vita degli anziani, fungendo da modello replicabile per altre realtà.