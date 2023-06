Celebrazione dei 40 anni di attività: il gran galà di pattinaggio dell’ASD San Mariano

- pubblicità -

Il Gran Galà di Pattinaggio è stato il punto focale della XXXXII Settimana San Marianese, organizzato dall’ASD Pattinaggio Artistico San Mariano per celebrare non solo l’evento stesso, ma anche i loro 40 anni di attività. Nel lontano 1983, un piccolo gruppo di appassionati ha dato vita a questa società sportiva dilettantistica, supportata da genitori altrettanto entusiasti. Grazie alla loro passione, dedizione e impegno, il Pattinaggio San Mariano ha conquistato i vertici delle classifiche nazionali nel corso degli anni. Adesso, a presiedere l’associazione da ben 18 anni è la famiglia Roila, che ha visto Marino Roila passare il testimone alla figlia Valentina. Questa transizione rappresenta un simbolo potente della forza del lavoro di squadra e dell’impegno nel coinvolgere, emozionare e far crescere centinaia di atleti. Attualmente, l’associazione conta circa 150 atleti impegnati nelle varie discipline.

La ricorrenza dei 40 anni di attività ha attirato l’attenzione del Sindaco e della Giunta comunale, che hanno partecipato all’evento per onorare l’ASD Pattinaggio Artistico San Mariano. È stata anche l’occasione per l’assessore allo sport, Francesco Cocilovo, di fare la sua prima uscita ufficiale. Durante la cerimonia, l’assessore ha consegnato all’associazione una pergamena celebrativa, sottolineando l’impegno del Comune nel supportare le dinamiche delle società sportive. Ha inoltre manifestato la massima disponibilità a ascoltare e sostenere le eventuali esigenze future.

Il Gran Galà di Pattinaggio è stato un vero spettacolo che ha affascinato un pubblico entusiasta, radunato sugli spalti per l’occasione. Hanno partecipato all’evento sia gli atleti attuali che quelli che hanno fatto parte della storia dell’associazione, insieme ai dirigenti e agli allenatori che hanno contribuito al successo nel corso degli anni. In particolare, Medea Marilena, Vice Presidente, insieme a Michela Germini, Francesca Guasticchi, Mattia Sforna, Brunella Elleborini, Stella Signorino, Clarissa Annibaldi, Alice Onofri, Chiara Gardi, Nicoletta Castagnino, Alessandra Casavecchia, Martina Braganti, Chiara Braganti e Chiara Casagrande, allenatrice dei quartetti, hanno giocato un ruolo fondamentale. Da segnalare anche Sofia Giuliacci, il preparatore atletico, e le nuove leve Elena Generi, Marika Lanterna, Eleonora Moscatelli, Alissa Gori, Alessio Bagnetti, Sofia Donati e Martina Orsini.

Inoltre, durante la serata sono stati proiettati momenti salienti della storia dell’associazione, ricordando le sfide, le vittorie e le emozioni che hanno caratterizzato il percorso di crescita dell’ASD Pattinaggio Artistico San Mariano. L’evento ha rappresentato non solo un momento di festa e celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulle future prospettive e sulle sfide che l’associazione affronterà nel percorso avanti.

