La cultura dell’accoglienza si impara da piccoli anche guardando un film: iniziativa allo Space Cinema

Dal film di Matteo Garrone “Io Capitano” ad una riflessione profonda sull’accoglienza. E’ accaduto al The Space Cinema, dove si è tenuto un incontro di sensibilizzazione promosso dal Progetto Sai di Corciano. Ad essere coinvolti gli alunni partecipanti al progetto Cinema dell’ IIS Cavour Marconi Pascal di Perugia che hanno assistito alla proiezione di “Io Capitano”, l’emozionante film di Matteo Garrone con protagonisti due giovani migranti dal Senegal. “E’ importante che i ragazzi delle scuole, nonché coetanei di tanti giovani che si trovano in difficoltà e scappano dai loro Paesi per trovare conforto nel nostro, si ritrovino a riflettere sui temi dell’immigrazione e dell’integrazione e sviluppare di conseguenza la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione”.

Lo ha dichiarato, aprendo l’iniziativa l’assessore alle politiche sociali Giordana Tomassini, ripercorrendo il progetto dell’amministrazione. Il Comune di Corciano, infatti, in collaborazione con Frontiera Lavoro, A.S.A.D. e Arcisolidarietà Ora d’Aria, ha aderito da tempo alla rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno, promuovendo e realizzando percorsi di Affido Familiare per minori stranieri non accompagnati (MSNA). I membri dell’équipe di progetto hanno affrontato insieme agli alunni la tematica dei MSNA e del circuito di accoglienza, trattando l’istituto giuridico dell’Affido Familiare ed evidenziando gli interventi messi in atto nell’ambito del SAI Corciano.

Elemento significativo dell’incontro sono state le testimonianze rese da Federica Marcinnò, membro di una famiglia affidataria, e da Ibrahim Sylla, beneficiario di un percorso di accoglienza in famiglia. “Ringrazio i collaboratori del progetto che sono intervenuti – ha aggiunto l’assessore Tomassini – Tiziano Andreani, Alessandra Marinelli e Abderaman Berthet, che hanno saputo interessare alla tematica gli intervenuti. Un ringraziamento speciale – ha rimarcato – alla professoressa Sposato dell’IIS Cavour Marconi Pascal e a Massimiliano Morucci del The Space Cinema per aver reso possibile l’iniziativa”.

Per le informazioni sul Progetto o per le eventuali candidature delle famiglie/single interessati al percorso di Affido Familiare, visionare il link: https://www.comune.corciano.pg.it/articolo/progetto-sai-del-comune-corciano