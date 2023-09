Arteterapia: una mamma corcianese nel calendario 2024 della Body Art Therapy Italia

Compie 50 anni proprio oggi Francesca Zichera, una donna bella e molto coraggiosa. È stata scelta, insieme ad altre undici donne provenienti da tutta Italia, per il Calendario 2024 della BODY ART THERAPY ITALIA APS, giunto alla sua terza edizione. La pittrice Anna Maria Mazzini, nonché presidente dell’Associazione, ha trasformato in dodici tele i corpi di queste donne, operate di tumore al seno. Le tele che comporranno il Calendario 2024 verranno poi esposte in diverse località italiane. Molto probabilmente la mostra toccherà anche la città di Perugia, dove un paio di realtà cittadine hanno già mostrato interesse ad ospitarla.

Di grande importanza è vendita del calendario, il cui ricavato verrà utilizzato per diffondere tramite l’arte e la bellezza un messaggio preziosissimo: l’importanza fondamentale della prevenzione. L’Associazione BODY ART THERAPY ITALIA APS, vuole dare un supporto alle donne operate di tumore al seno durante il percorso di cure oncologiche, per un recupero psico-fisico, integrato con la pittura corporea per la gestione della ferita all’immagine di sé dopo l’intervento chirurgico.

Francesca ci ha raccontato che per lei è stata un’esperienza molto forte, che le ha fatto scoprire il potere taumaturgico dell’arteterapia su sé stessa; un viaggio introspettivo che ha toccato corde molto profonde e che he ha fatto rivivere emozioni e sensazioni che non aveva più provato da quando è stata operata.

Non è così immediato uscire dalla propria zona comfort e lasciarsi accarezzare da colori che talvolta possono anche molto diversi da quelli di cui di solito ci si circonda, ma Anna Maria Mazzini è riuscita a tirare fuori dai corpi anche parte del vissuto che inevitabilmente ha segnato le donne che hanno conosciuto il cancro.

Francesca, corcianese da quasi 15 anni: viene sottoposta 5 anni fa (con un’innovativa tecnica chirurgica attuata al S. Maria Misericordia ed eseguita dal Dott. Gerli e dalla Dott.ssa Mariotti della Breast Unit) ad un delicato ed invasivo intervento per un cancro al seno. Francesca è una donna coraggiosa che è caduta ma si è sempre rialzata, l’anno precedente infatti era già stata sottoposta ad un altro intervento e nel 2019 le venne diagnosticato un altro serio problema di salute.

Nonostante ciò, non si è data per vinta, anche quando ha affrontato la malattia da sola, sostenuta dalle sue due figlie.

Proveniente dal mondo del volontariato, soprattutto nel paese dov’è cresciuta, Cisterna di Latina, non ha mai smesso di pensare a come rendersi utile al prossimo. Così, quando ha visto la locandina del progetto che recitava “DIVENTA L’IMMAGINE CHE TRASFORMERÀ IL CANCRO IN UN CAPOLAVORO” e compreso le finalità del progetto e la nobile causa ad esso collegata, ha deciso di voler trasformare la tremenda esperienza da lei vissuta in qualcosa di bello e di utile per le donne, dando ancora una volta un esempio alle sue figlie ovvero da un evento così doloroso e destabilizzante, si può trarre un insegnamento e fare comunque qualcosa di positivo per gli altri, per le giovani donne in questo caso, affinché comprendano l’importanza della prevenzione. Perché la prevenzione può fare la differenza!

Il Calendario 2024 è già prenotabile a questo link: https://forms.gle/LsfwmATevbAdsaW1A

Si può anche contattare direttamente l’Associazione agli indirizzi email info@bodyartherapyitalia.it o bodyartherapyitalia@gmail.com.

Tutte le info sull’Associazione sono reperibili sul sito www.bodyartherapyitalia.it