La ricerca de “Il Paradiso Nascosto” nell’ultimo romanzo di Luciano Pellegrini

Un percorso che, a partire dal “Padre Nostro”, indaga vari campi della conoscenza umana per cercare risposte a domande che, spesso, cadono nel vuoto. È quello intrapreso da Roberto, il protagonista del romanzo di Luciano Pellegrini intitolato “Il Paradiso Nascosto”, che è stato presentato venerdì 15 settembre alla Biblioteca “Gianni Rodari” di San Mariano. Insieme all’autore, nel ruolo di relatori, c’erano Piero Calmanti ed Elena Quadri, mentre a porre il saluto istituzionale c’era l’assessore all’ambiente Giordana Tomassini.

Al pari dell’autore del libro, anche l’io narrante del romanzo non si è mai arreso né alla sua disabilità, né alla fragilità dell’essere umano e va continuamente cercando, in sé stesso, ma anche fuori da sé, e grazie alla sinergia con una nota giornalista riesce a passare in rassegna leggende e religioni di oggi e del passato, individuando quelle che sono, forse, le loro fondamenta comuni.

Basterà questo a Roberto per sentirsi pacificato e trovare le risposte che cerca? Chissà, magari il segreto è proprio nella consapevolezza che il Paradiso possa davvero essere nascosto in ciascuno di noi. L’ultima opera di un personaggio eclettico come Luciano Pellegrini si annuncia ancora più profonda delle precedenti. L’aspetto biografico non è mai estraneo alle sue esperienze poetico-letterarie, in linea con l’obiettivo che lo muove da sempre, contribuire a far crescere una cultura veramente inclusiva. Anche per questo all’attività di scrittore, poeta e saggista, senza disdegnare incursioni nel giornalismo, unisce quella di presidente e fondatore di A.L.E.A. (Associazione L’Essere Armonia) nata nel 2000 che porta avanti battaglie importanti contro barriere architettoniche, mentali e culturali.