Al via il “Bottega Art Festival” a Corciano

Sabato 04 settembre alle ore 17.00 a Corciano si è inaugurato il B.A.F., il BOTTEGA ART FESTIVAL, una rassegna culturale con appuntamenti di alto profilo, che spaziano dalla pittura alla fotografia, dalla musica al teatro dalla scultura alla letteratura. L’evento, organizzato dall’Associazione Arte in Bottega da quest’anno presenta una importante novità: non si svolgerà unicamente nel centro storico corcianese ma anche in due castelli del comune, quello di San Mariano e quello di Migiana. “ L’intento di Arte in Bottega” – ha spiegato la presidente Fiorenza Giannini – “è quello di creare rete fra tutte le associazioni culturali del territorio e portare l’arte sotto ogni sua forma tra la gente”.

La manifestazione ci accompagnerà per tutti i sabati e le domeniche di settembre fino a domenica 26. Il programma di quest’anno è particolarmente ricco e ce n’è davvero per tutti i gusti: ben cinque mostre di pittura, una di fotografia e una di scultura aperte dalle 16.00 alle 21.00 e suddivise tra Corciano e Migiana. La sala dell’Antico Mulino di Corciano ospiterà ben due presentazioni di libri e poi ancora troveremo due rappresentazioni teatrali al Teatro la Filarmonica. Non è finita, anche la musica avrà un ruolo da protagonista in questo festival con concerti da non perdere che partiranno alle ore 21.00 in Piazza dei Caduti a Corciano e in Piazza del Castello a San Mariano e a Migiana. Insomma un settembre davvero all’insegna della cultura degno di un Comune, quello di Corciano, in cui da sempre si lavora molto per valorizzarla.

Il Bottega Art Festival è alla sua sola terza edizione ed è già diventato un momento importante di promozione artistica e culturale ospitando anche artisti di fama nazionale. L’impegno di Arte in Bottega che a Corciano è ormai presente da tanti anni ha dato certamente ottimi frutti e questo festival rappresenta una tappa importante per tutti, per l’associazione stessa, per il Comune di Corciano, per gli artisti e per l’arte .

Il programma con tutti i dettagli e i nomi degli ospiti è anche scaricabile daIla pagina fb “ARTE IN Bottega”. Non ci resta che andare.

Simona Trentini