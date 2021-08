Letteratura, arte e musica: entra nel vivo l’edizione 2021 del Corciano Festival

Continuano gli appuntamenti dedicati alla cultura del 57° Corciano Festival. La seconda giornata della kermesse, domenica 8 agosto, prende il via alle 18.30 in Piazza Doni con il primo incontro letterario che vede protagonista Luca Gatti con il suo “Trentasei” (Bertoni Editore, 2020). Quando il cambiamento si trasforma in ideologia senza progetto, partorita in modo confuso e rabbioso sul finire di un’epoca e all’inizio di una nuova, bisogna scegliere da che parte stare. Se dalla parte della convenienza o da quella della ragione. È ciò che succede in questa storia raccontata da Gatti − in gran parte vera, ambientata tra il 1900 e il 1936 − che ha come protagonisti dei giovani ragazzi, poi reduci di guerra e infine politici. In modi differenti, si troveranno ad affrontare il passaggio dalla Belle Époque al fascismo, assecondando le proprie convinzioni e assistendo ai cambiamenti radicali di amici e conoscenti.

Alle 21.30 la suggestiva Piazza Coragino ospita i Piacenza Winds con il concerto “F. Haydn, F. Farkas, J. Ibert, G.Verdi, G. Rossini, G. Gershwin – i colori della grande musica”.

Lunedì 9 agosto ancora ampio spazio dedicato alla sezione letteraria. Si comincia alle 18.30 in Piazza Doni con la presentazione del nuovo romanzo di Nicola Mariuccini “Avrai vent’anni tutta la vita” (Castelvecchi, 2020). Il libro racconta la ventennale indagine su uno dei vertici internazionali del terrorismo rosso che si esaurirà in un clamoroso errore giudiziario e che sconvolgerà la vita di Luigino Reattino, fra detenzione, isolamento e un’estenuante attesa di giustizia. Da un frammento del vetro rotto della storia d’Italia, quale è la parentesi del terrorismo, si intravedono i fili che intrecciano ideologia e manipolazione, servizi segreti e complotti internazionali, strascichi di una guerra civile forse mai del tutto archiviata.

Alle 21.30 in Piazza Coragino arriva il cantautore Paolo Vallesi, questa volta in veste di scrittore, con il suo libro autobiografico “La Forza della (mia) Vita” (Bertoni Editore, 2019). Il volume prende spunto proprio dal successo discografico La forza della vita – classificatasi terza al Festival di Sanremo del 1992 – e ripercorre gli avvenimenti dell’esistenza di Vallesi, della sua carriera artistica, ma anche la storia di un grande amore, quello per la musica, nonché gli ideali e le speranze di un uomo del nostro tempo. La presentazione sarà inframezzata da esecuzioni musicali e con l’autore ci sarà la giornalista Mariangela Taccone.

Le mostre del Corciano Festival: “+ Divenire. Dove inizia il nuovo esodo” (dal 7 al 29 agosto) ideata, curata e coordinata da Gabriele Perretta: interventi installativi monografici, site specific; dalla popolare fotografia documentaria, agli aforismi sulla condizione di genere del performare contemporaneo; note celebri, carte musicali e scritture sonore divengono opere; post-produzioni fotografiche, manifesti, stencil art, sticker maker, fumetto, illustrazione, banner e nuovi Stendali diffusi nel Borgo.

E ancora, dal 7 al 15 agosto: “Mostra di strumenti musicali dal Medioevo al Rinascimento”, ideazione e cura Giovanni Brugnami, in collaborazione con I Menestrelli di Corciano; “Arcieria e armi medievali”, a cura di Mauro Ragni in collaborazione con Sebastiano Rabito, Stefano Bacecci, Sara Castelli e Sandro Fondacci; “Resilienza”, personale della pittrice Laura Simoni; “Museo della Memoria” del Maestro Giuseppe Magnini, esposizione dedicata all’alternanza tra leggenda e storia.

Dalle ore 20 l’apertura della Taverna del Duca per gustose cene con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria, ogni sera con un menù speciale dedicato a Dante.

INFO: L’accesso agli eventi è consentito nel rispetto delle normative vigenti.