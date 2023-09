Quasar Sport Village, pronta la prima edizione del villaggio dello sport

Tante le discipline presenti con prove gratuite per tutti, dimostrazioni ed esibizioni. Sabato 9 e domenica 10 settembre nel centro commerciale di Corciano

Corciano, 6 set. – Un intero fine settimana dedicato allo sport e allo spettacolo, all’insegna del divertimento e del benessere, è in programma sabato 9 e domenica 10 settembre con il Quasar Sport Village. Il centro commerciale Quasar Village di Corciano è infatti pronto a ospitare la prima edizione dell’evento, interamente gratuito, con giochi, prove ed esibizioni aperti a tutti, anche ai più piccoli. Dal tennis al calcio, dalla pallacanestro al karate, dall’atletica alla ginnastica, dal Tai Chi al judo, saranno tante le discipline in cui ci si potrà cimentare o rispetto alle quali saranno organizzati dimostrazioni, esibizioni e incontri. Tra i momenti più attesi, sabato 9 settembre alle 17, quello organizzato dalla Sir Susa Vim Perugia che ospiterà Max Colaci, pallavolista che milita nelle sue fila nel ruolo di libero, emblema dello sport italiano che ha giocato anche in Nazionale. All’iniziativa sarà presente anche Francesco Cocilovo, assessore allo sport del Comune di Corciano.

Sono tante le squadre, le associazioni sportive e realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa, portando un proprio contributo e proponendo attività per quella che si prepara a essere una grande festa dello sport. Tra queste Tai Chi Therapy, Judo Cus Perugia, Griphus Sporting Club, Accademia Marsciano e Bushido Karate, Ginnastica Libertas Perugia, Palestra Italy CKA, Roller Perugia, Griphus Tennis Perugia, Palestra Area 4, Scuola di Danza Noura Adel, Perugia Fight Gym, Trezy Academy, Serendipity Dance Academy, Vania Ashaki, Pallacanestro Perugia, Cus Perugia, Rugby Magione, Rugby Perugia Junior ASD, Centro Sportivo Tennis Chiugiana ASD, Atletica Capanne Pro Loco Athl. Team, Zocco Beach, LꞋUnatici Ellera Corciano, CDP Atletica Perugia, Federazione Italiana Baseball Softball, Quasar medical center, Centro nuoto Bastia, Scherma Grifo Perugia, Danza Studios, Sonia Bozzi danza aerea.