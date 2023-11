Ai nastri di partenza la 6ª edizione della Straquasar: ‘di corsa’ domenica 12 novembre

Ritrovo alle 8 al Quasar Village di Corciano. C’è anche la passeggiata aperta anche gli amici a quattro zampe

Si rinnova l’appuntamento con la Straquasar, gara podistica in programma domenica 12 novembre con partenza da e arrivo al centro commerciale Quasar Village di Ellera di Corciano. Il ritrovo per la sesta edizione dell’evento è alle 8 nel piazzale antistante il centro commerciale, da cui si partirà poi alle 10 per un percorso di quasi undici chilometri che attraversa la campagna corcianese, spingendosi verso le frazioni di Solomeo e di San Mariano e lungo le arterie limitrofe. L’organizzazione è a cura delle società l’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e Cdp Atletica Perugia (la squadra del Circolo dipendenti Perugina), con il supporto di Archi’s Comunicazione e sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas. Collaborano, inoltre, l’associazione L’Unanuova, l’Amministrazione comunale di Corciano, la Protezione civile ed ovviamente il Quasar Village, per vivere tutti insieme una giornata di sport e divertimento. Accanto alla corsa competitiva, che prevede la consegna di un pacco gara a tutti i partecipanti e riserva premi ai primi tre assoluti, uomini e donne, e ai primi cinque di ognuna delle 13 categorie, c’è anche la passeggiata non competitiva di nordic walking e aperta agli amici a quattro zampe, con partenza alle 9.30 lungo lo stesso tracciato della gara. La competizione assegnerà in premio delle gift card liberamente spendibili nei negozi del Quasar Village aderenti all’iniziativa; premi anche alle prime tre società, che si vedranno corrisposto il valore delle iscrizioni pagate dai propri tesserati che completeranno la gara. L’evento sarà anche l’occasione per ricordare due grandi amanti della corsa, Leonardo Cenci ed Eros Bastianini, quest’ultimo recentemente scomparso. La gara podistica è aperta agli atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o comunque in possesso della certificazione medica agonistica in corso di validità.

Le iscrizioni si possono effettuare sul sito web www.icron.it (informazioni anche telefonando al numero 360343785) entro le ore 12 di venerdì 10 novembre, con bonifico di dieci euro. Ci si potrà iscrivere, inoltre, la mattina della gara entro le 9.30 pagando una quota di 15 euro. La consegna dei pettorali avverrà sabato 11 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 in una delle casette all’ingresso del centro commerciale, ma gli stessi potranno essere ritirati anche domenica mattina entro le 9.30 nella zona partenza.