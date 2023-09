A Ellera in arrivo nuovi parcheggi, il sindaco Pierotti: “E’ solo l’inizio, miglioreremo tutta l’area urbana”

Fervono i lavori ad Ellera, dove si stanno implementando i parcheggi. L’obiettivo è triplicare quelli oggi esistenti dietro al complesso Ellera 2000, mettendoli al servizio di attività, servizi, residenti e centro socio culturale. Entrando nel merito del progetto, il Sindaco Lorenzo Pierotti, che ha mantenuto per sé la delega alle infrastrutture, sottolinea “i nuovi parcheggi riusciranno ad ospitare 102 auto rispetto alle 32 di oggi creando una situazione più ‘ordinata’ nella zona centrale di Ellera, tra il Centro Commerciale La Galleria ed il complesso di Ellera 2000. Per il termine lavori e la messa a disposizione dell’opera i tempi stimati sono circa 6/7 mesi per un investimento che riguarda solo il parcheggio vicino al milione di euro”.

L’intervento in corso rientra nel contributo ottenuto dal comune tramite bando Pnrr per un totale di circa 2,3 milioni di euro. “Sono previsti anche altri interventi – rimarca il Sindaco – come diverse migliorie sulle aree verdi, lavori di connessione ciclo-pedonale che uniranno la zona residenziale con il parco commerciale ed il percorso Tevere-Trasimeno che sarà collegato con il borgo di Corciano. Chiediamo un po’ di pazienza ai cittadini di Ellera e a tutte le persone che usufruiscono dei tanti servizi presenti in zona – conclude – l’area di Via Quattro Giornate di Napoli sarà interdetta ancora per qualche mese alle auto ma l’accesso ai parcheggi esistenti sarà garantito da ambo i lati del centro commerciale La Galleria”.