Al via “ECOrciano” per scoprire le meraviglie di Monte Malbe e dei suoi itinerari escursionistici

Un progetto nato due anni fa, alimentato dall’energia e dall’entusiasmo di associazioni e volontari che si sono messi a disposizione del Comune, sarà inaugurato domenica 10 aprile alle 14:30. Denominato “ECOrciano – Sentieri naturalistici” punta a far scoprire Monte Malbe e i suoi itinerari escursionistici. “Oltre ad essere un gioiello inestimabile del nostro territorio è anche una fucina di luoghi imperdibili da visitare – sottolinea il Sindaco Cristian Betti – Attraverso questo tipo di intervento abbiamo voluto rendere Monte Malbe alla portata dei grandi e dei bambini, in particolare con il Sentiero Fantastico, strutturato pensando ai più piccoli, ma che invito tutti a vedere perché è meraviglioso. Si tratta quindi di un’operazione per la popolazione locale, ma che avrà un forte impatto sul turismo, perché oggi tutto quello che è legato alle attività all’aria aperta ha assunto una dimensione maggiore di quella che aveva in precedenza”.

Sul Monte saranno percorribili 5 itinerari ad anello con differenti peculiarità storico-naturalistiche e uno specifico grado di difficoltà (segnalati e mappati in gpx e kmz per monitorare la propria posizione rispetto al tracciato attraverso Google heart – ndr) oltre a un “Sentiero Fantastico” dedicato ai bambini. I fruitori potranno avvicinarsi ad antiche carbonaie e calcinaie, suggestive doline carsiche, piccoli specchi d’acqua ed eremi immersi nel verde … oltre alle casette degli gnomi con tutti i loro segreti. “Per il Comune di Corciano è importante essere presente sul territorio ed avere una spinta dalla cittadinanza e dalle associazioni”, precisa l’assessore allo sport Andrea Braconi, che ha lavorato in stretto contatto con l’ufficio cultura per arrivare ad un risultato affatto scontato.

Tutto è partito nel 2020, paradossalmente grazie al Covid, perché l’impossibilità di svolgere eventi ha stimolato la ristrutturazione del sito istituzionale e delle sue sezioni come quella dedicata agli itinerari. “I sentieri effettivamente erano indicati dalla Comunità Montana, alla quale ci siamo rivolti – spiegano dall’ufficio – ma erano tutti da ristrutturare. Abbiamo così coinvolto il Cai e poi a cascata le associazioni del territorio, i volontari, la popolazione che si è ritrovata coinvolta su una iniziativa molto composita”.

Ad avere dato il proprio fattivo contributo per la realizzazione del progetto, oltre la Regione e l’Istituto Diocesano per le varie autorizzazioni, l’Afor per la gestione delle risorse boschive, il CAI Perugia che si è occupato della segnaletica a terra e sulle piante mentre il Comune si è occupato della cartellonistica verticale; Umbra Acque che ha dato il suo contributo con l’installazione di due cannelle che assicureranno ai camminatori acqua potabile; ARCAES con Fiorenza Giannini, che ha curato il Sentiero Fantastico in sinergia con i cacciatori che hanno messo a disposizione le loro strutture integrandole con le esigenze del progetto stesso.

All’inaugurazione prevista la presenza dei soggetti coinvolti e degli organismi intenzionati a dare continuità ai percorsi con eventi a tema. Come ad esempio le associazioni “Il Giardino della Salute” e “L’Olivo e la Ginestra”.

Le informazioni su https://www.comune.corciano.pg.it/ecorciano

Info: 075/5188255 (10.00-13.00/15.00-18.00)