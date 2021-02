Lavoro, importanti novità e sgravi fiscali per le assunzioni: le offerte della settimana

Importanti novità e misure previste nella Legge bilancio 2021. A renderlo noto sono Roberto Girolmoni e Giulia Rosi, soci dell’agenzia di intermediazione e società di consulenza, Somministrazione lavoro srl di Perugia. “La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto incentivi per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di giovani al di sotto dei trentacinque anni, che non abbiamo mai avuto un contratto a tempo indeterminato o a termine presso qualsiasi datore di lavoro – spiega Rosi, socio amministratore e direttore generale –, e di donne che abbiamo compiuto il cinquantesimo anno di età e siano disoccupate da almeno sei mesi e appartenenti ad aree svantaggiate oppure prive di impiego almeno sei mesi e appartenenti a settori con disparità uomo e donna”.

“Se da un lato le agevolazioni suscitano sicuramente interesse, in un momento di crisi non solo pandemica – sottolinea Girolmoni, presidente dell’agenzia e consulente del lavoro –, dall’altro i vincoli imposti per accedere agli sgravi, rischiano di limitare la platea dei beneficiari. L’operatività delle nuove agevolazioni, infatti, non solo è subordinata all’emanazione delle circolari Inps, ma anche alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea. Inoltre, le aziende dovranno essere in regola con il versamento dei contributi (Durc), con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con l’applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, non aver effettuato licenziamenti pregressi, avere rispetto dei lavoratori posti in cassa integrazione salariale, a meno che l’assunzione incentivata non sia di livello diverso o riguardi un’altra unità produttiva”.

Lo sgravio contributivo per l’assunzione di giovani di età inferiore a trentacinque anni è finalizzato all’occupazione giovanile stabile e riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, e le trasformazioni dei contratti a termine. L’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, in questi casi, è riconosciuto nella misura del 100%, con esclusione dei premi Inail da applicare nel limite di 6mila euro l’anno per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o in un’unità produttiva in determinate regioni, tra queste anche l’Umbria. Non rientrano nel beneficio i contratti di apprendistato (che già godono di una loro contribuzione agevolata), i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale. L’esonero contributivo spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione né proceda nei nove mesi successivi a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale nei confronti di lavoratori inquadrati nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero dal versamento dei contributi per l’assunzione di donne a carico del datore di lavoro, invece, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di 6mila euro l’anno, compresi i premi Inail, per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato: 12 mesi, se il contratto è a tempo determinato, 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato e 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, che venga poi trasformato a tempo indeterminato. Lo sgravio è riconosciuto per l’assunzione di donne di qualsiasi età che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Anche lo sgravio per l’assunzione delle donne di 50 anni per i datori di lavoro è subordinato alle stesse condizioni previste per le assunzioni dei giovani, ma una condizione imprescindibile è che l’assunzione delle donne comporti un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media di 12 mesi precedenti.

Le altre importanti novità riguardano la proroga dei contratti a tempo indeterminato, la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine in deroga al Decreto dignità ad oggi vigente e il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021.

Di seguito gli annunci di lavoro della settimana:

Un\a impiegato\a amministrativo con esperienza pregressa nella mansione di 5 anni, per azienda con sede di lavoro a Piegaro. Descrizione attività: la risorsa dovrà occuparsi della contabilità analitica, gestione ordini e rapporti con gli istituti di credito. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda.

Un perito elettrotecnico\elettronico con esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Perugia. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda.

Un\a operaio\a di produzione per importante azienda operante nel settore alimentare, con sede di lavoro a Giano dell'Umbria. Requisiti: esperienza pregressa minima nella mansione e disponibilità a lavorare su turni anche notturni. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di inserimento in azienda.

Un\a tecnico informatico full time per azienda operante nel settore informatico, con sede di lavoro a Perugia. Requisiti: diploma di perito industriale, esperienza minima nella mansione e disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere. Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato.

Uno\a stagista ufficio acquisti con diploma o laurea in indirizzo economico per azienda cliente operante nel settore alimentare, con sede di lavoro a Terni. Si offre stage retribuito con successiva possibilità di inserimento in azienda.

Un\a administrative accounting assistant per importante realtà territoriale, con sede di lavoro a Perugia. Descrizione attività: la risorsa sarà inserita all'interno dell'ufficio contabilità e dovrà occuparsi di contabilità generale ed iva, gestione cassa e provvigioni agenti, predisposizione scritture di rettifica per bilancio annuale ed elaborazione bilanci trimestrali, gestione amministrativa dei rapporti con i fornitori ed esecuzione e registrazione pagamenti e incassi Italia\estero. Requisiti: laurea magistrale in Economia e commercio, esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese e conoscenza della normativa fiscale delle società di capitali. Si offre retribuzione commisurata al livello di esperienza.

Un\a impiegato\a ufficio tecnico per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Umbertide. Requisiti: diploma perito meccanico e ottima conoscenza software CAD. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda.

Un\a product manager junior full time per importante azienda operante nel settore farmaceutico, con sede di lavoro a Bastia Umbra. Descrizione attività: la figura dovrà occuparsi dello sviluppo tecnico scientifico dei prodotti, pianificare l'attività, i mezzi e valutare le attività strategico-scientifiche con il marketing manager e la dg. Requisiti: laurea in Ctf/Farmacia o equivalenti, breve esperienza nella mansione e proattività e dinamicità. Si offre inserimento diretto in azienda.

Un\a it manager full time per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Magione. Descrizione attività: la risorsa, che risponderà alla direzione, si occuperà della gestione clienti interni, della infrastruttura interna e gestionale interno. Requisiti: laurea indirizzo tecnico, esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, buona conoscenza della lingua inglese ed ottima conoscenza di active directory. Si offre retribuzione e inquadramento commisurati all'esperienza.

Quattro infermieri\e con qualifica da infermiere per Rsa, con sede a Terni.

Un\a assistente di direzione per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, con sede di lavoro a Magione. Descrizione attività: la risorsa si dovrà occupare di gestire l'organizzazione del lavoro del direttore generale. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua tedesca rappresenta requisito preferenziale. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda.

Due elettricisti\e full time per importante azienda a Perugia. Si richiede: esperienza nella mansione di almeno 1 anno e disponibilità a trasferte.