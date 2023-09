L’associazione L’Unanuova incontra il comune di Corciano: riconfermate le sinergie per far crescere Ellera

Nell’incontro tra l’Associazione L’Unanuova e il Comune di Corciano, il Sindaco Lorenzo Pierotti ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente curato per i residenti e i visitatori di Ellera. Questa visione è in linea con il Programma Elettorale del Comune nel capitolo dedicato alla Cura del Territorio. Il presidente dell’Associazione L’Unanuova, Edoardo Bartoccini, ha enfatizzato la volontà di costruire un sogno collettivo, basato sull’integrazione tra cittadini, istituzioni e spazi pubblici, senza richiedere impegni economici.

Durante l’incontro erano presenti rappresentanti di diverse associazioni locali, come Avis, L’Unatici, Proloco Chiugiana, Comitato Soci Coop Ellera e Protezione Civile, oltre agli assessori Giordana Tomassini e Francesco Cocilovo. Il Sindaco Pierotti ha ribadito l’importanza delle sinergie tra il Comune e le associazioni, sottolineando che queste ultime sono il cuore della comunità. Ha annunciato l’avvio di un percorso per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici nell’area urbana di Ellera, con la realizzazione di posti auto e una nuova area fitness nel Parco Luigetti.

Inoltre, sono previsti interventi nel parco di Via Gramsci e la creazione di collegamenti pedonali per unire il quartiere all’area commerciale. Il Sindaco ha enfatizzato l’importanza della partecipazione della comunità in questo processo. L’obiettivo condiviso tra le associazioni e il Comune è la costruzione di un’identità che renda Ellera un luogo piacevole in cui vivere e lavorare. L’invito è esteso a tutti a partecipare all’evento “Elleran’do” dal 6 al 10 settembre.