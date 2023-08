Sport e solidarietà con il triangolare di calcio dedicato a Claudio Lettieri

Un triangolare di calcio per ricordare la figura dell’imprenditore Claudio Lettieri nel giorno del suo compleanno, il 28 agosto, i cui proventi saranno interamente devoluti al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Nasce così, da un’idea del figlio Maurizio Lettieri, “Continuiamo a sorridere” – 1° Memorial Claudio Lettieri, che si terrà lunedì 28 Agosto 2023 dalle 17 alle 22, nel centro sportivo dell’ASD Ellera Calcio in località Vocabolo Perella 85 a Corciano.

Le squadre che parteciperanno all’evento saranno l’ASD Spina, l’ASD Ellera Calcio, la Lettieri Group composta da dipendenti dell’azienda, sponsor dell’evento e qualche amico.

La Lettieri Group, società promotrice e organizzatrice dell’evento, attraverso le parole dell’AD Maurizio Lettieri vuole ringraziare l’intera comunità di Perugia e Corciano per aver accolto con interesse e passione questa importante giornata dedicata alla solidarietà e allo sport.

“Sessanta due anni fa nasceva mio padre – riferisce Maurizio Lettieri – un uomo sempre attento al prossimo e innamorato delle sport. Di lui quello che mi sta guidando nella vita è l’esempio di una persona concreta e al passo con i tempi. Una frase su tutte ricordo con piacere: “Bisogna diffidare di chi cerca dei motivi per fare del bene e fidarsi di chi fa del bene senza cercare dei motivi”. Ringrazio l’ASD Ellera calcio per aver condiviso fin da subito l’idea di questo Memorial, mettendo a disposizione la propria struttura, e l’intero staff del Monza Calcio, in particolare Fabio Aureli, che ha donato gadget autografati da mettere all’asta per la raccolta fondi.

Questo è un progetto a cui vogliamo dare continuità insieme ai tanti amici sponsor che ci stanno vicini con donazioni e ogni tipo di supporto, per strappare un sorriso ai bambini del reparto di oncologia pediatrica della struttura ospedaliera di Perugia che sarà rappresentato da Lorenzo Duranti coordinatore infermieristico area materno infantile del reparto. GRAZIE A TUTTI voi. Vi Aspetto numerosi per CONTINUARE A SORRIDERE”.

“L’ASD Ellera Calcio è fiera di sostenere il progetto “Continuiamo a sorridere” – 1º Memorial Claudio Lettieri – spiegano dall’ASD – manifestazione a scopo benefico a favore del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia. È un evento che unisce sport, musica e divertimento ad una giusta causa e noi non possiamo che essere grati per aver avuto la possibilità di partecipare in prima linea”.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Super ospite della serata l’influencer @carlettolife, poi Dj Siso & Fabrizio Vignaroli Dj, Voice Manda Hitch, Live music Outside Band.