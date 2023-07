Rotary Club Perugia Trasimeno: Aurelio Forcignanò eletto nuovo presidente

- pubblicità -

Il Rotary Club Perugia Trasimeno ha recentemente celebrato la cerimonia del Passaggio della campana, durante la quale Aurelio Forcignanò è stato eletto come nuovo presidente del club, prendendo il posto di Simone Tomassini. L’evento si è svolto presso la suggestiva cornice della Villa del Colle del Cardinale, a Colle Umberto. Nell’anno rotariano appena concluso, guidato da Simone Tomassini, il Rotary Club Perugia Trasimeno ha portato avanti numerose iniziative significative che hanno permesso di raggiungere pienamente gli obiettivi fondamentali del Rotary, sia a livello locale che globale, a sostegno del territorio e delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

Grazie all’impegno di tutti i soci, il club ha realizzato importanti progetti a favore della Residenza Fontenuovo di Perugia e della Casa di accoglienza Emmaus di Lidarno, destinando risorse per supportare l’assistenza alle persone anziane e con disabilità. Inoltre, sono state assegnate due borse di studio a studenti del Dipartimento di Scienze agrarie dell’Università di Perugia. Un’altra iniziativa di rilievo è stata il completamento del progetto ambizioso per l’illuminazione della Basilica di San Pietro, valorizzando così un patrimonio artistico di inestimabile valore e consentendo una migliore fruizione da parte dei cittadini e dei numerosi visitatori e turisti.

- pubblicità -

Nel nuovo anno rotariano, sotto la guida di Aurelio Forcignanò, il Rotary Club Perugia Trasimeno si propone di “consolidare e sviluppare ulteriormente un ruolo attivo sul territorio con iniziative e progetti a servizio della collettività”. Nel programma sono previste numerose attività nelle scuole, rivolte ai giovani, per sensibilizzarli su temi di fondamentale importanza per il loro futuro, come la tutela dell’ambiente e la sicurezza stradale, attraverso la realizzazione di corsi di guida sicura. Un altro tema strategico che impegnerà il club sarà quello dell’inclusione sociale, promuovendo i valori di diversità, equità e inclusione.

Il programma per l’anno in corso prevede anche occasioni di approfondimento su temi di attualità e la realizzazione di iniziative in collaborazione con gli altri club Rotary della città, al fine di raccogliere fondi per fornire un aiuto concreto a coloro che ne hanno bisogno. Il Rotary Club Perugia Trasimeno intende tradurre in realtà il motto del Rotary “Servire al di sopra di ogni interesse personale” attraverso azioni concrete di dono e sostegno reciproco.