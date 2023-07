Animali abbandonati e incidenti stradali: torna la campagna #AMAMIeBASTA

- pubblicità -

Torna la campagna #AMAMIeBASTA, promossa da LNDC Animal Protection e Anas, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’abbandono degli animali, un fenomeno ancora diffuso in diverse zone del nostro Paese. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di evidenziare l’impatto negativo che l’abbandono animale può avere sia sugli stessi animali che ne sono vittime, sia sulla società nel suo complesso. L’abbandono rappresenta un atto di crudeltà verso gli animali e al contempo una minaccia per la sicurezza stradale.

Durante l’estate e le vacanze si registra un aumento del traffico veicolare e di conseguenza aumenta il pericolo di incidenti che possono coinvolgere gli animali abbandonati o randagi, mettendo a rischio anche gli automobilisti che viaggiano sulle strade italiane. Pertanto, anche quest’anno LNDC Animal Protection e Anas hanno lanciato la campagna #AMAMIeBASTA, in collaborazione con l’obiettivo di contrastare gli incidenti causati dall’abbandono di animali e di prevenire sia l’atto stesso dell’abbandono che le conseguenti tragedie stradali.

La campagna #AMAMIeBASTA invita ogni persona che si imbatte in un animale randagio o che rappresenti un pericolo per la circolazione sulle strade e autostrade di Anas a segnalare immediatamente le Forze dell’Ordine chiamando il numero unico di emergenza 112 (Forze di Polizia e Vigili del Fuoco). Inoltre, è possibile segnalare la presenza di un animale lungo le strade di competenza di Anas al numero verde “Pronto Anas” 800.841.148. Nel caso in cui si assista direttamente all’abbandono di un animale, è importante annotare il numero di targa del veicolo coinvolto e comunicarlo alle autorità per agevolare l’identificazione del responsabile. È fondamentale comprendere che l’abbandono degli animali rappresenta non solo un atto crudele e pericoloso per gli animali stessi, ma anche una causa di numerosi incidenti stradali, talvolta mortali. È importante ricordare a tutti i cittadini che chi abbandona un animale non commette solo un reato ai danni dell’animale stesso, ma potrebbe rendersi responsabile anche di omicidio colposo.

Anas, con i suoi 32.000 chilometri di rete stradale e autostradale, si impegna da anni a sensibilizzare gli automobilisti affinché non abbandonino gli animali lungo le strade, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a coloro che intraprendono un viaggio. Inoltre, gli addetti di Anas, i quali lavorano quotidianamente per mantenere le strade sicure, salvano regolarmente animali in difficoltà lungo le strade, offrendo loro soccorso e protezione.

LNDC Animal Protection è un’organizzazione dedicata alla protezione degli animali e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi legati al benessere animale. In collaborazione con Anas, l’organizzazione promuove la campagna #AMAMIeBASTA per combattere l’abbandono degli animali e prevenire gli incidenti stradali ad esso correlati.

L’abbandono degli animali rappresenta un problema serio che va affrontato a livello sociale e legislativo. È fondamentale educare la popolazione sull’importanza di assumersi la responsabilità dei propri animali domestici e promuovere l’adozione responsabile. Inoltre, è necessario implementare sanzioni più severe per chi commette atti di abbandono e garantire un sistema di controllo più efficace per identificare e perseguire i responsabili.

La campagna #AMAMIeBASTA mira a sensibilizzare le persone affinché siano consapevoli delle conseguenze dell’abbandono degli animali e dell’importanza di segnalare immediatamente gli animali randagi o in pericolo sulle strade. Ogni cittadino può fare la propria parte chiamando il numero di emergenza 112 per segnalare la presenza di animali abbandonati lungo le strade e comunicando alle autorità il numero di targa dei veicoli coinvolti nell’abbandono.

Attraverso la collaborazione tra LNDC Animal Protection e Anas, si spera di ridurre il numero di incidenti stradali causati dall’abbandono degli animali e di promuovere una maggiore consapevolezza sulla necessità di proteggere e rispettare la vita degli animali. Ogni animale merita amore, cura e protezione, e la campagna #AMAMIeBASTA vuole ribadire questo concetto fondamentale per costruire una società più compassionevole e sicura per tutti.