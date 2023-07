Assunzioni al femminile e sviluppo: Tigotà apre nuovo punto vendita in provincia di Perugia

- pubblicità -

Il nuovo punto vendita Tigotà a Corciano ha dato lavoro a 10 persone, di cui sette donne con un’età media di 28 anni. È stata un’inaugurazione decisamente orientata al femminile, sottolineata dalla presenza dell’assessore alle politiche sociali e all’istruzione, Sara Motti.

Tigotà, marchio specializzato nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, ha scelto l’Umbria come sede per il proprio sviluppo, contribuendo così alla creazione di posti di lavoro.

Il negozio di via Gramsci rappresenta la 688ª apertura del marchio in tutto il territorio nazionale. Il presidente di Tigotà, Tiziano Gottardo, sottolinea l’importanza della vicinanza delle istituzioni e dell’accoglienza dei cittadini, che fa sentire il brand come a casa. L’inaugurazione del nuovo punto vendita è un momento di grande gioia, e l’azienda ha investito tutte le proprie risorse per creare un’apertura positiva e accogliente.

Tigotà conta complessivamente oltre 5.000 collaboratori, di cui l’85% sono donne provenienti da 58 diverse nazionalità. Il presidente Gottardo riconosce l’importante contributo di tutti i collaboratori e collaboratrici nello sviluppo e nella crescita dell’azienda.

L’azienda è costantemente alla ricerca di consulenti beauty e addetti alla vendita. Sul proprio portale aziendale, nella sezione “Lavora con noi”, è possibile trovare tutte le posizioni lavorative aperte.

In ottica di sviluppo, Tigotà è sempre alla ricerca di nuovi immobili da affittare per possibili nuove aperture sul territorio. Gli interessati possono proporre locali inviando una e-mail a proposte.immobili@gottardospa.it.