Calcio, il Mantignana presenta la prima squadra in attesa che parta il campionato

C’è ancora l’incognita di quando si potrà tornare a giocare sul campo di calcio ma intanto il Mantignana (Promozione girone A) ha presentato la nuova formazione della sua prima squadra. L’evento si è svolto con i dirigenti e la rosa praticamente al completo alla presenza del sindaco di Corciano Cristian Betti, dell’assessore allo sport Andrea Braconi e del consigliere comunale Franco Baldelli.

“Interrompere durante il lockdown – ha detto il presidente della società sportiva Fausto Tieri – è stato molto duro. Ovviamente siamo rimasti in categoria ma rimanevano 7-8 partite quindi c’erano ancora 21 punti in palio e non è detto che non saremmo arrivati a giocarci i playout. Però è finita così, dispiace perché a noi piace salvarci sul campo”.

“Siamo qua – ha detto Betti – perché la società del Mantignana in questi mesi nonostante il lockdown ha lavorato, ha sognato, ha cercato di immaginare questa stagione. Non sappiamo ancora quando inizierà ma sappiamo che il Mantignana è pronto e questo è importante per tutta la comunità”.

“L’obiettivo di una società così piccola – ha spiegato il direttore sportivo Riccardo Bricca – è quello di restare in categoria. Per arrivare alla salvezza abbiamo cercato di aggiungere quello che secondo noi mancava a livello tecnico alla squadra dell’anno passato e speriamo di aver raggiunto il nostro obiettivo”.

“Credo sia la prima presentazione di una società sportiva umbra – ha sottolineato l’assessore Braconi – un messaggio molto importante, un messaggio di ripartenza e di unione. Dopo i risultati verranno, la squadra ha tutte le carte in regola per poter fare un buon campionato”.