Magazzini Gabrielli apre il suo nuovo Superstore Oasi a Corciano: l’offerta si completa con negozi di altre insegne

Ha aperto i battenti il Superstore Oasi di via Filippo Turati a Corciano, alle porte di Perugia. Questo nuovo punto vendita si aggiunge ai due già aperti nel 2016 e 2019 nel capoluogo umbro, portando a 17 il numero totale di negozi Magazzini Gabrielli presenti in Umbria, insieme alle insegne Tigre e Tigre Amico. “L’Umbria è una delle cinque regioni in cui da sempre operiamo e qui, come nelle altre, vogliamo rafforzare la nostra presenza”, ha dichiarato Luciano Gabrielli, Presidente del gruppo marchigiano. Questa decisione di investire nella zona di Perugia è basata sulla convinzione delle potenzialità di crescita dell’area, nonostante la sua elevata competitività.

Il Superstore Oasi di Corciano fa parte di un complesso commerciale più ampio, che comprende anche altre insegne. Oltre al Superstore Oasi, i clienti potranno trovare i nuovi punti vendita di Arcaplanet, specializzato in articoli per animali domestici, Tigotà, che offre una vasta selezione di cosmetici e prodotti per la pulizia della casa, Bep’s, dove è possibile trovare accessori e ricambi per auto e moto, e la polacca Pepco, che propone abbigliamento per la famiglia e accessori per la casa.

Il progetto di riconversione dell’area dove sorgeva l’Ellesse, inattiva da quasi trent’anni, ha richiesto un’opera di bonifica. Gli edifici presenti coprivano un’area di 30.000 metri quadrati, molti dei quali ormai decadenti e contenenti elementi in eternit. Grazie al piano attuativo, è stato possibile abbattere gli edifici esistenti e realizzare un intervento di 7.000 metri quadrati, riducendo la cubatura di 23.000 metri quadrati. Inoltre, è stato creato un ampio parcheggio per i clienti.

La superficie totale del Superstore Oasi di Corciano è di 3.880 metri quadrati, di cui 2.500 sono destinati alla vendita. Questo spazio accogliente impiega 44 collaboratori, alcuni dei quali provenienti dai due Oasi perugini, mentre altri sono nuove aggiunte al team. Magazzini Gabrielli crede che una squadra mista, con culture ed esperienze diverse, rappresenti una ricchezza e contribuisca a offrire un servizio di qualità ai clienti.

Un elemento importante da sottolineare è l’attenzione all’ambiente nel processo di costruzione del nuovo punto vendita. Il Superstore Oasi di Corciano è stato costruito con una forte enfasi sull’efficienza energetica, ottenendo la classe A++++. Il sistema di gestione degli edifici garantirà un efficiente utilizzo delle risorse, inclusi la refrigerazione, l’illuminazione interna, la climatizzazione, l’impianto fotovoltaico e le colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Magazzini Gabrielli si impegna a offrire un punto vendita all’avanguardia, accogliente e attrattivo, con un’ampia gamma di prodotti e servizi. L’obiettivo è fornire convenienza con prezzi bassi e offerte speciali sui multipack, oltre a una vasta selezione di banchi serviti. Il Superstore Oasi di Corciano soddisferà anche le esigenze culinarie dei clienti con un corner sushi, una pizzeria fatta in casa e una parafarmacia.

Guardando avanti, Magazzini Gabrielli prosegue il suo percorso di espansione. Entro l’autunno del 2023, è prevista l’apertura di un nuovo Superstore Oasi a Osimo (Ancona), che porterà il numero totale di superstore Oasi a 28. Inoltre, grazie all’acquisizione di 54 punti vendita a Roma, l’azienda supererà la quota di 320 punti vendita, contando su oltre 3.200 collaboratori diretti.

Con l’apertura del Superstore Oasi a Corciano, Magazzini Gabrielli conferma il suo impegno nel fornire un’ampia offerta commerciale, servizi di qualità e una shopping experience all’avanguardia alla comunità umbra. L’azienda mira a soddisfare le esigenze dei clienti, creare posti di lavoro e contribuire allo sviluppo economico della regione, tutto nel rispetto dell’ambiente.