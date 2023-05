Ecco Miss Mondo Umbria 2023, la finale al Gherlinda

- pubblicità -

Rachele Brozzo, 16 anni di Todi, ha conquistato il titolo di Miss Mondo Umbria 2023. Insieme ad Angelica Sensidoni, 16 anni di Città di Castello, giunta seconda, e a Oumaima Sedjat, 26enne di Ponte San Giovanni, arrivata terza, rappresenteranno l’Umbria nella fase finale di Miss Mondo Italia che animerà la città di Gallipoli (Lecce) già dai prossimi giorni fino a domenica 11 giugno, data in cui sarà decretata la rappresentante italiana alla finale mondiale di Miss Mondo. La finale regionale del concorso – presentata da Silvia Epi – si è tenuta domenica nel Centro Commerciale Gherlinda di Corciano.

In tutto erano nove le ragazze in gara, valutate da una giuria composta dai giornalisti Luca Pisinicca e Massimo Sbardella, Cristina Boldrini, titolare di “Cristina Capelli”, e Giulio Vergati, hair stylist di Art Inside. Miss Mondo Umbria è gestito da Gianni Marcantonini di Art Inside Event e le coreografie delle sfilate sono state curate da Antonio Becchetti che, dalla prossima edizione, diventerà partner di Marcantonini nel concorso. Gli organizzatori, durante le premiazioni, hanno ringraziato gli sponsor di questa edizione e tutti i professionisti parrucchieri e make up artist che hanno collaborato per la buona riuscita della serata, ovvero: Cristina Capelli, Il posto delle Fragole e Lucertini.