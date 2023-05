- pubblicità -

“A Corciano, il neo Sindaco Pierotti ed il Partito Democratico, hanno deciso di non tener conto, nella composizione della giunta, di Alleanza Verdi e Sinistra, nonostante il buon risultato di lista e il generoso contributo ad una vittoria importante per Corciano e per l’Umbria. Una scelta che va in linea contraria rispetto alla pluralità che si era garantita nella costituzione della coalizione e agli accordi sottoscritti tra Alleanza Verdi Sinistra, il Sindaco Pierotti e il Partito Democratico”.

“La decisione di non rispettare gli accordi presi e di costituire, di fatto, una giunta monocolore del Partito Democratico configura un netto passo indietro e un grande problema nella costruzione di un “campo largo” in Umbria, su cui si capisce, a questo punto, che il PD decide di non investire. Un plauso va fatto a tutti e tutte i/le compagn@ che ci hanno messo la faccia, candidandosi, o che hanno dato il loro contributo nell’ombra, con l’unico scopo di battere le destre e dare a Corciano un governo progressista”.

“Un ringraziamento particolare va a Michele Ramadori (più votato della lista) e a Irene Ponti (proposta di sintesi tra le varie anime della sinistra corcianese), nomi che Alleanza Verdi Sinistra, come d’accordi sottoscritti, ha proposto al sindaco Pierotti come contributo alla costruzione di una giunta pluralista. Contributo che il sindaco ha deciso di non accettare. A Lorenzo Pierotti e alla sua Giunta va comunque il nostro augurio di buon lavoro, con la speranza che saranno in grado di dare un buon governo alla città, anche se, al suo primo atto, il Sindaco ha dimostrato scarsa affidabilità nel mantenere gli accordi sottoscritti”.

“Come Alleanza Verdi e Sinistra, saremo un pungolo costante per l’amministrazione e proseguiremo il lavoro sul territorio per condividere le nostre istanze e proposte con le cittadine ed i cittadini di Corciano”.

Alleanza Verdi Sinistra Corciano